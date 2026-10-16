Santa Eulària en otoño: la otra Ibiza se descubre entre viñas, pinares y mar

Hay una Ibiza que no aparece en las postales más previsibles. Una Ibiza de caminos rurales, iglesias encaladas, mercados artesanos, huertas, viñedos y pequeñas calas donde el tiempo parece avanzar más despacio. En otoño, cuando la isla recupera una cadencia más tranquila, Santa Eulària des Riu se convierte en una puerta de entrada a esa otra realidad.

El municipio, situado en la costa oriental de Ibiza, combina patrimonio, naturaleza, gastronomía y tradiciones que continúan vivas durante todo el año. Aquí el Mediterráneo no es solo un lugar para bañarse: también es un horizonte que acompaña los paseos, una despensa y una presencia constante en la memoria de sus pueblos.

La propia denominación de Ibiza como isla Pitiusa ayuda a entender este paisaje. El término procede del griego pitys, que significa “pino”, y alude a la abundancia de estos árboles en Ibiza, Formentera y los islotes cercanos. En Santa Eulària, los pinares siguen formando parte de la identidad del territorio, junto a los campos de cultivo, los muros de piedra y las casas tradicionales.

Un paseo entre el mar y el río

La mejor manera de comenzar la visita es caminar por Santa Eulària. El recorrido puede arrancar en el Passeig de s’Alamera, una de las vías más características del municipio, que desciende desde la plaza de España hasta el frente marítimo. La rambla, sombreada y animada por terrazas, cafés, restaurantes y comercios, conduce paulatinamente hacia el Mediterráneo.

En otoño, las palmeras, las fachadas blancas y la luz baja de la tarde dibujan una escena especialmente mediterránea. El paseo marítimo continúa junto a la playa y el puerto, siempre con el mar como telón de fondo. Es un lugar para caminar sin prisa, detenerse ante las embarcaciones o sentarse en una terraza mientras el sol cambia de color.

Al final del paseo aparece la desembocadura del río de Santa Eulària, una singularidad de la isla: es el único río de las Baleares. Desde allí comienza la Ruta del Río, un itinerario que enlaza el paseo marítimo, la playa del Río, la desembocadura, el Pont Vell, el centro de interpretación de Can Planetes, el Puig de Missa y el Museo de Etnografía de Ibiza Can Ros.

La Ruta del Río

En esta ocasión, el recorrido cuenta con la compañía de Raúl Matalí, guía local, que conduce la visita y ayuda a interpretar la historia, el paisaje y las tradiciones de Santa Eulària.

La ruta sigue el cauce hacia el interior y permite comprender cómo el agua condicionó el desarrollo del municipio, sus cultivos y sus antiguos molinos. El río, aunque modesto en dimensiones, fue durante siglos un recurso esencial para la agricultura y para la vida cotidiana de la población.

El itinerario conduce hasta el Pont Vell, un puente de tres arcos construido en el siglo XVIII que forma parte de la memoria histórica del pueblo. En torno a este lugar también aparece una de las figuras más singulares de la mitología ibicenca: el fameliar.

Cruzar el Pont Vell supone dejar atrás el ambiente marinero del paseo para adentrarse en un paisaje de vegetación, huertas y caminos rurales. Durante el recorrido, Raúl va hilando las historias del río con las del pueblo, mostrando cómo Santa Eulària ha crecido alrededor del agua, del campo y de la colina.

La ruta culmina con la subida al Puig de Missa, la colina coronada por la iglesia fortificada de Santa Eulària. Construido en el siglo XVI, el templo es uno de los ejemplos más destacados de arquitectura religiosa defensiva de Ibiza y Formentera.

Desde lo alto se contempla el pueblo, la costa, la desembocadura y el paisaje interior. Es una de esas panorámicas que explican por qué esta Ibiza resulta distinta: más rural, más pausada y profundamente ligada a su territorio.

Can Muson, la memoria del campo

Para conocer la Ibiza que existe más allá de la costa, merece la pena acercarse a Can Muson, una finca ecológica y proyecto educativo situado en Santa Eulària. El espacio recupera la relación tradicional de la isla con la agricultura, los animales y los productos de proximidad.

La visita permite acercarse a huertos ecológicos, animales de granja y variedades autóctonas, además de participar en talleres relacionados con la cultura rural ibicenca. Entre las experiencias que ofrece se encuentran la elaboración de pan, flaó, hierbas ibicencas y otros productos tradicionales.

Can Muson no es solo una visita para familias. También ofrece al viajero adulto una oportunidad para entender la otra dimensión de Ibiza: la de los payeses, las cosechas, las plantas aromáticas y los saberes transmitidos de generación en generación. En otoño, cuando el calor deja de dominar el paisaje, la finca se disfruta especialmente al aire libre.

Dos mercados con espíritu propio

La Ibiza alternativa también se encuentra en sus mercadillos. «En Punta Arabí, en Es Canar, nació en 1973 uno de los primeros mercados hippies de la isla», nos comenta Paola Podestá, presidenta de la asociacion de vendedores Nuevo Hippie Market Punta Arabi. Bajo los pinos se reúnen puestos de artesanía, ropa, joyería, decoración y productos elaborados por creadores locales e internacionales.

Su historia está vinculada a los viajeros que llegaron a Ibiza en los años sesenta y setenta y encontraron en la isla un espacio de libertad y experimentación. El mercado conserva parte de aquel espíritu, aunque hoy se ha convertido también en uno de los grandes atractivos turísticos de Santa Eulària.

En Sant Carles de Peralta se encuentra Las Dalias, otro de los grandes símbolos de esa cultura. El establecimiento abrió sus puertas en 1954 como bar y restaurante, fundado por Juan Marí. Tres décadas después, su hijo Juanito Marí, conocido como Juanito de Las Dalias, impulsó junto a la galerista británica Helga Watson-Todd el mercadillo hippie, que comenzó en 1985 con apenas cinco puestos.

La historia de Juanito explica la continuidad entre la Ibiza rural y la Ibiza creativa. Las Dalias nació en un entorno de agricultores y terminó convirtiéndose en un espacio de encuentro para artesanos, músicos, artistas y visitantes llegados de todo el mundo.

Hoy, entre sus puestos, jardines y propuestas gastronómicas, todavía se percibe el espíritu de aquel primer mercado. La visita en otoño tiene un atractivo añadido: la experiencia resulta más pausada y permite mirar con atención los objetos, conversar con los artesanos y descubrir que detrás de cada pieza hay una historia de viajes, materiales y formas de vida.

Una mesa frente a Niu Blau

La gastronomía también ayuda a descubrir esta otra isla. En la playa de Niu Blau, el restaurante del mismo nombre propone una cocina mediterránea en un entorno tranquilo, junto al mar. Su carta se apoya en pescados, mariscos, arroces y recetas de tradición local.

Comer en Niu Blau en otoño tiene algo de ritual. La playa está más silenciosa, el horizonte se extiende sin aglomeraciones y la mesa se convierte en una prolongación del paisaje. Un arroz, un pescado fresco o una ensalada de productos de temporada pueden funcionar como pausa perfecta después de recorrer los caminos del municipio.

Más cerca de Santa Eulària, el Chiringuito Kiosco Siesta, en la playa de Caló de s’Alga, ofrece otra experiencia frente al mar. Su ambiente sencillo y relajado invita a tomar algo, comer sin formalidades y contemplar la bahía. El establecimiento mantiene la imagen de un quiosco de playa tradicional, integrado en un entorno tranquilo y poco urbanizado.

Son dos formas distintas de sentarse junto al Mediterráneo: Niu Blau, con una propuesta gastronómica más reposada; Kiosco Siesta, con el carácter espontáneo de un refugio costero. Ambas encajan con el ritmo del otoño.

Entre dos viñas

La visita a Entre dos Viñas – Bodega Ibizkus constituye una experiencia independiente dentro del recorrido por Santa Eulària. La propuesta, de carácter exclusivo, se centra en el patrimonio vitivinícola de Ibiza y en dos variedades autóctonas de la isla: la Malvasía y la Monastrell.

La experiencia gastronómica y vinícola busca trasladar a la copa los rasgos del paisaje ibicenco: la brisa salada del mar, los suelos de arcilla calcárea y la intensidad del sol mediterráneo.

Ibizkus trabaja principalmente con uvas locales y mantiene una apuesta por preservar la identidad vitivinícola de Ibiza.

La Malvasía aporta expresión aromática y frescura a los blancos, mientras que la Monastrell conecta con la tradición mediterránea y con los vinos tintos de mayor estructura. La cata se convierte así en una lectura del paisaje: el mar, el suelo y la luz aparecen trasladados al vino.

La experiencia permite descubrir vinos blancos, tintos y rosados mientras se conoce el trabajo de la bodega y la importancia de las variedades autóctonas. Más que una degustación, Entre dos Viñas propone una lectura sensorial de la isla: su clima, su suelo y su tradición agrícola convertidos en vino.

Una isla para volver

Santa Eulària demuestra que Ibiza tiene muchos rostros. Está la isla de las playas y de la música, pero también la de los ríos, los puentes antiguos, los mercados, las fincas ecológicas y las bodegas que recuperan variedades autóctonas.

En otoño, esa otra Ibiza se hace más visible. Se camina por el Passeig de s’Alamera, se recorre el paseo marítimo, se cruza el Pont Vell y se asciende al Puig de Missa con la mirada atenta de Raúl Matalí. Se visita Can Muson, se pierde uno entre los puestos de Las Dalias o Punta Arabí, se come frente al mar y se termina el día entre viñas.

Santa Eulària no necesita exagerar sus encantos. Su atractivo está precisamente en la suma de pequeñas experiencias que revelan una isla más auténtica: la Ibiza Pitiusa de los pinares, la tierra, el vino y la luz mediterránea.