Borrell, masacrado por su ‘ingeniosa’ idea pedir a los europeos bajar la calefacción y consumir menos gas

¡Vaya idea para combatir la invasión rusa de Ucrania!

Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, soltó esta perla en el Parlamento Europeo en la sesión del 9 de marzo de 2022.

El socialista, ni corto ni perezoso, reclamó a los europeos que bajen la calefacción y reduzcan el consumo de gas.

Borrell hizo una larga exposición antes de ir al meollo de la cuestión:

Vamos a enfrentarnos al problema del suministro de gas, de los refugiados, sobre todo esto va a suponer un cambio en lo que entendemos por la política de seguridad y de defensa de la UE. La fragmentación de la economía mundial va a ser una consecuencia de la conversión en arma arrojadiza de la interdependencia, que ya no es un concepto abstracto que se acerca en círculos filosóficos, sino que la interdependencia mutua se usa como arma arrojadiza contra los demás. Dependemos del gas ruso, así que lo primero que tenemos que hacer es acabar con esa dependencia.

Seguidamente, lanzó un alegato contra Vladímir Putin:

Putin había pensado que Ucrania era débil y servil, pero se ha encontrado con un país débil y dependiente. Pensaba que Europa estaba dividida y demasiado dependiente de su gas para mostrarse unida frente a él, pensó que EE UU estaba demasiado ocupado con China para volver a fijarse en Europa , pensó que la división entre Europa y Estados Unidos era suficientemente grande como para que no nos uniéramos como hemos demostrado, y pensó que su Ejército era capaz de ocupar Ucrania en pocos días, aplastar Kiev y colocar allí un régimen fantoche. Todo esto no ha sido como él pensaba, y esta guerra va a durar.

Y ya dejó todo encarrilado para soltar la idea que tenía en la cabeza:

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar y no precisamente para bien:

Vamos a tener que cortar el gas y la calefacción en nuestras casas pero no por qué lo diga Borrell, si no por qué no vamos a tener dinero para pagar a este paso.

— Josu (@HelterSkelter_9) March 9, 2022