Israel presiona a Estados Unidos para usar su ‘bunker buster’ contra Irán y Trump duda

El reciente aumento de hostilidades entre Israel e Irán ha colocado a la comunidad internacional ante un dilema: actuar con contundencia para frenar el programa nuclear iraní o evitar una escalada que podría abrir una auténtica ‘caja de Pandora’ en Oriente Medio.

La GBU-57 MOP es una de las armas convencionales más potentes del arsenal estadounidense.

Diseñada para destruir instalaciones fuertemente protegidas bajo tierra, como búnkeres nucleares o bases militares excavadas en montaña, puede penetrar más de 60 metros de hormigón armado antes de detonar su carga.

Israel considera que solo este tipo de armamento podría inutilizar objetivos como el complejo nuclear de Fordow, ubicado bajo toneladas de roca y cemento. El ministro de Defensa israelí ha insistido en la necesidad urgente de “neutralizar” las capacidades nucleares iraníes antes de que alcancen un punto irreversible.

Sin embargo, Estados Unidos nunca ha autorizado la entrega directa de esta bomba a Israel, lo que convierte la cooperación militar directa en un elemento central del debate actual.

Trump entre la presión y el riesgo

El presidente Trump se encuentra en una posición compleja. Por un lado, ha declarado abiertamente que “no permitirá que Irán tenga un arma nuclear” y ha aprobado planes militares para atacar instalaciones iraníes, aunque subraya que aún no ha tomado una decisión final. En reuniones recientes con sus asesores, Trump ha dejado claro que busca evitar una guerra regional total pero no descarta ninguna opción si Irán no cede ante sus exigencias.

En sus propias palabras: “Me gusta tomar la decisión final un segundo antes, porque las cosas cambian, especialmente en la guerra”. Con estas declaraciones, el mandatario intenta ganar tiempo mientras evalúa tanto el impacto militar como político de un ataque directo sobre territorio iraní.

El fantasma del efecto dominó regional

La posibilidad de emplear la bomba antibúnker no solo aumenta el riesgo inmediato para Irán, sino que amenaza con desestabilizar aún más toda la región. Analistas militares advierten que cualquier ataque estadounidense o israelí sobre instalaciones nucleares iraníes podría activar represalias directas no solo desde Teherán, sino también desde aliados como Hezbolá en Líbano o grupos afines en Siria e Irak.

Diversos expertos han calificado el posible uso de esta arma como abrir una auténtica ‘caja de Pandora’ en Oriente Medio. Las consecuencias pueden ir desde ataques masivos con misiles hasta sabotajes a infraestructuras energéticas y cierre del estrecho de Ormuz, vital para el comercio global de petróleo. La reciente movilización de aviones cisterna estadounidenses hacia bases europeas —al menos 30 vuelos confirmados— refuerza las sospechas sobre preparativos para operaciones aéreas a gran escala.

Entre antecedentes y futuro incierto

El pulso entre Israel e Irán no es nuevo, pero la actual coyuntura se percibe como especialmente volátil. En los últimos años, Tel Aviv ha llevado a cabo operaciones encubiertas y ataques selectivos contra científicos nucleares y centros militares iraníes. Sin embargo, nunca antes se había planteado tan abiertamente el uso coordinado de armamento estratégico estadounidense sobre objetivos tan sensibles.

Desde Teherán, el líder supremo Ali Jamenei respondió ayer con dureza a los ultimátums estadounidenses: “Cualquier intervención militar supondrá daños irreparables” y advirtió que Irán responderá con fuerza proporcional. La sociedad iraní también se muestra movilizada; manifestaciones recientes han exhibido banderas tanto nacionales como del movimiento Hezbolá en apoyo al régimen frente a lo que consideran “agresión extranjera”.

Claves para entender los próximos pasos

Trump mantiene todas las opciones abiertas : Aunque hay planes aprobados para atacar Irán, aún no hay luz verde definitiva.

: Aunque hay planes aprobados para atacar Irán, aún no hay luz verde definitiva. Israel presiona por acción inmediata : Considera urgente inutilizar Fordo y otras instalaciones subterráneas.

: Considera urgente inutilizar Fordo y otras instalaciones subterráneas. Riesgo real de escalada regional : Un ataque podría provocar represalias directas e indirectas contra intereses estadounidenses e israelíes.

: Un ataque podría provocar represalias directas e indirectas contra intereses estadounidenses e israelíes. Factor disuasorio : El empleo o amenaza creíble del ‘bunker buster’ busca forzar a Teherán a negociar su programa nuclear.

: El empleo o amenaza creíble del ‘bunker buster’ busca forzar a Teherán a negociar su programa nuclear. División interna en Washington: Asesores presidenciales discrepan sobre si involucrarse directamente o mantener un perfil bajo.

A medida que pasan las horas y continúan las consultas al más alto nivel entre Washington y Tel Aviv, el mundo contiene la respiración ante la posibilidad real —por primera vez en años— de un enfrentamiento abierto entre potencias militares con capacidad nuclear latente. El desenlace dependerá tanto de los movimientos diplomáticos como del cálculo frío sobre hasta dónde está dispuesto cada actor a arriesgarse.

En este contexto cargado de incertidumbre, lo único claro es que cualquier decisión sobre el uso del ‘bunker buster’ marcará un antes y un después en la seguridad internacional y en el equilibrio geopolítico global.