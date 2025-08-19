Israel mantiene la presión: exige la liberación de todos los rehenes para aceptar la última tregua con los terroristas de Hamas

El ambiente en las calles de Tel Aviv es tenso.

Familias de secuestrados, activistas y ciudadanos exigen respuestas mientras el gobierno israelí se mantiene firme en su demanda: ningún acuerdo de tregua será aceptado si los terroristas de Hamas no liberan a todos los rehenes.

A día de hoy, 19 de agosto de 2025, las negociaciones parecen estar en un punto de inflexión, con la mediación de Qatar y Egipto, y la presión internacional aumentando sobre ambas partes.

La propuesta de alto el fuego aceptada por Hamas incluye un cese de hostilidades de 60 días y la liberación de rehenes vivos, junto a la entrega de cuerpos de otros cautivos fallecidos, a cambio de la liberación de presos palestinos y la entrada diaria de ayuda humanitaria a Gaza.

Sin embargo, Israel, según ha reiterado un alto responsable político, exige la liberación de la totalidad de los 50 rehenes que aún permanecen en Gaza (20 de ellos vivos y 30 muertos), en línea con la política establecida por el gabinete israelí para poner fin a la guerra.

“La política de Israel es coherente y no ha cambiado. Israel exige la liberación de todos los rehenes, de acuerdo con los principios establecidos por el gabinete”, afirmó una fuente israelí, subrayando que “no dejaremos a ningún rehén atrás”.

Estas declaraciones marcan la pauta de la postura israelí: sólo aceptarán un alto el fuego si Hamas libera a todos los cautivos, una posición que, hasta ahora, ha sido uno de los principales obstáculos para avanzar en las negociaciones.

El papel de Qatar y la similitud de propuestas

Qatar, uno de los principales mediadores junto a Egipto, ha asegurado que la propuesta aceptada por Hamas es “casi idéntica” a las presentadas anteriormente por Estados Unidos y que Israel ya había acordado en ocasiones previas. Según el portavoz del Ministerio de Exteriores catarí, Majed al Ansari, “casi el 98% de lo acordado por los israelíes estaba contenido en esta propuesta reciente”. El plan incluye:

Un alto el fuego provisional de 60 días.

Liberación escalonada de prisioneros palestinos y rehenes israelíes.

Reposicionamiento de fuerzas israelíes fuera de zonas densamente pobladas.

Intensificación de la entrega de ayuda humanitaria.

Esta similitud ha generado preguntas sobre la verdadera naturaleza del desacuerdo. Mientras que Hamas acepta la liberación parcial de rehenes como primer paso, Israel rechaza cualquier acuerdo que no contemple la liberación total e inmediata de todos los cautivos.

La cuestión de los rehenes: centro de la negociación

La situación de los rehenes sigue siendo el núcleo de la disputa. Según datos oficiales israelíes, quedan 50 personas secuestradas desde el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023, de las cuales solo 20 estarían vivas. La propuesta de Hamas contempla liberar a 10 rehenes vivos en una primera fase y otros 10 posteriormente, junto a la entrega de los cuerpos de los fallecidos. Este plan, sin embargo, no satisface la demanda israelí de una liberación total e inmediata.

La presión interna en Israel es elevada. Cientos de personas se han manifestado para exigir al gobierno que priorice la vida de los rehenes y acepte una tregua que permita su liberación. Sin embargo, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha reiterado que no aceptará un acuerdo parcial, insistiendo en que “no se dejará a ningún rehén atrás”.

Contexto internacional y evolución de las negociaciones

El contexto de estas negociaciones está marcado por casi dos años de conflicto, más de 62.000 muertos en Gaza y una crisis humanitaria sin precedentes. Las propuestas de alto el fuego han sido numerosas en los últimos meses, mediadas por Estados Unidos, Egipto y Qatar. Todas han chocado con las exigencias de ambas partes sobre la duración del alto el fuego, la retirada militar israelí y, sobre todo, la liberación de los rehenes.

Las últimas propuestas, presentadas por Qatar y Egipto, han sido avaladas por Estados Unidos y se basan en la iniciativa previa de la administración estadounidense, que buscaba un alto el fuego de varias fases y la liberación progresiva de rehenes.

Israel, sin embargo, ha endurecido su postura tras el fracaso de acuerdos previos y la presión política interna para no ceder ante Hamas.

En paralelo, la situación sobre el terreno es crítica: Israel mantiene la amenaza de una ofensiva total sobre la ciudad de Gaza si no se alcanza un acuerdo, mientras continúan los desplazamientos masivos de población y la entrada de ayuda sigue siendo insuficiente.

¿Hacia dónde evoluciona el conflicto?

El desenlace de las negociaciones es incierto. Si Israel se mantiene firme en su exigencia de liberar a todos los rehenes, la posibilidad de una tregua efectiva se reduce, ya que Hamas solo contempla una liberación parcial en la primera fase. Por otro lado, la presión internacional sobre ambas partes aumenta, especialmente sobre Israel, para que acepte una solución que permita salvar vidas y aliviar la crisis humanitaria en Gaza.

La posición de Qatar, que subraya la similitud del plan con propuestas previas aceptadas por Israel, podría facilitar un acercamiento si ambas partes flexibilizan sus posturas. Sin embargo, la desconfianza mutua y la historia de acuerdos fallidos complican cualquier avance inmediato.

Mientras tanto, las familias de los rehenes y la población civil en Gaza siguen siendo quienes más sufren las consecuencias del estancamiento. Las próximas horas serán decisivas para saber si la presión internacional y la mediación de Qatar y Egipto logran desbloquear la situación y evitar una nueva escalada de violencia.