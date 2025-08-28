¿Puede Donald Trump optar a un tercer mandato? Lo que dice la ley y el pulso político en EEUU

La posibilidad de que Donald Trump aspire a un tercer mandato presidencial vuelve a estar en el centro del debate estadounidense. El reciente aviso del gobernador Gavin Newsom ha reavivado la polémica, justo cuando desde el entorno de Trump se lanzan productos y declaraciones alusivas a “Trump 2028”. La pregunta clave: ¿qué dice realmente la ley sobre esta opción?

A día de hoy, 28 de agosto de 2025, la 22ª Enmienda de la Constitución de EEUU establece que “ninguna persona será elegida para el cargo de presidente más de dos veces”. La norma, aprobada tras la presidencia extendida de Franklin D. Roosevelt, buscó limitar el poder presidencial y evitar casos de perpetuación en el cargo.

Los expertos legales son categóricos. “No existe una vía legal para que alguien vuelva a ser presidente después de haber sido elegido 2 veces”, afirma Paul Anthony Gowder, profesor de Derecho en Northwestern University. Kermit Roosevelt, de la Universidad de Pensilvania, añade: “El propósito de la Enmienda 22 es excluir de manera absoluta un tercer mandato para un presidente”.

Timeline: cómo surge y evoluciona la polémica

Trump declara en NBC News que existen “métodos” para lograr un tercer mandato, desatando especulación. Abril 2025: Su organización comercializa gorras y camisetas con “Trump 2028”, mientras Steve Bannon insiste en buscar alternativas legales.

Su organización comercializa gorras y camisetas con “Trump 2028”, mientras Steve Bannon insiste en buscar alternativas legales. Agosto 2025: Gavin Newsom advierte públicamente: “Trump 2028 no es una broma. Donald Trump no cree que las reglas le sean aplicables y hará todo lo posible para secuestrar un tercer mandato. Despierten a Estados Unidos porque no tendrán país si Trump manipula estas próximas elecciones”. Esta declaración intensifica el enfrentamiento político.

¿Existen vías legales? Propuestas y obstáculos

En paralelo al ruido mediático, algunos congresistas republicanos han presentado resoluciones para modificar la 22ª Enmienda y permitir un tercer mandato. El representante Andy Ogles, por ejemplo, ha propuesto formalmente una reforma constitucional que permitiría a Trump —y a futuros presidentes— optar por tres periodos.

Sin embargo, modificar la Constitución es extremadamente complejo:

Requiere aprobación por dos tercios del Senado y la Cámara de Representantes.

Debe ser ratificada por tres cuartas partes (38) de los estados federados.

Actualmente, los republicanos no tienen mayoría suficiente ni en el Congreso ni en las legislaturas estatales para llevar a cabo tal reforma. Además, sectores demócratas controlan al menos 18 legislaturas estatales, lo que dificulta cualquier iniciativa en este sentido.

Un argumento alternativo circula entre algunos partidarios: la Enmienda 22 prohíbe explícitamente ser “elegido” más de dos veces, pero no detalla otros supuestos como sucesiones o vacíos legales. Sin embargo, los expertos descartan esta interpretación como inviable ante la claridad del texto constitucional.

Recuadro comparativo histórico

Presidente Mandatos Contexto legal Excepciones o intentos Franklin D. Roosevelt 4 Antes Enmienda 22 No había límite Ronald Reagan 2 Tras Enmienda 22 Ningún intento real Barack Obama 2 Tras Enmienda 22 No intentó ampliación Donald Trump 2* Tras Enmienda 22 Iniciativas polémicas

*Nota: Segundo mandato no consecutivo.

El papel político de Gavin Newsom

La figura del gobernador californiano se ha convertido en un contrapeso directo a Trump. Newsom acusa al expresidente y a los republicanos texanos de manipular los distritos electorales para asegurar mayorías legislativas antes de las elecciones intermedias de 2026. Ante este escenario, California ha convocado una elección especial para noviembre donde los ciudadanos votarán reformas electorales propias para contrarrestar estas maniobras republicanas.

Newsom no solo denuncia públicamente los intentos de Trump por perpetuarse en el poder; también refuerza su perfil nacional como posible candidato demócrata en las presidenciales de 2028. Sus declaraciones han hecho mella dentro del Partido Demócrata, donde se reclama mayor contundencia frente al republicano.

Perspectivas y evolución futura

El debate sobre el tercer mandato presidencial se mantiene abierto más por razones políticas que jurídicas. La ley es clara: hoy ningún presidente puede ser elegido más allá del segundo periodo. Pero la polarización política y las iniciativas simbólicas desde el entorno de Trump alimentan dudas y temores sobre posibles cambios.

La estrategia republicana apunta tanto a modificar reglas electorales estatales como a desafiar consensos institucionales. El partido demócrata responde con movilización legislativa —como en California— y con figuras emergentes como Newsom que capitalizan el descontento progresista.

Mientras tanto, productos “Trump 2028” siguen apareciendo y voces cercanas al expresidente insisten en buscar grietas legales o constitucionales. La batalla por el control institucional se libra tanto en los tribunales como en las urnas.

El pulso entre quienes defienden los límites constitucionales y quienes buscan sortearlos muestra hasta qué punto está tensionado el sistema democrático estadounidense. Y si algo queda claro tras las últimas horas es que la pregunta sobre el tercer mandato no es solo legal sino profundamente política —y sus consecuencias podrían marcar el rumbo electoral del país durante años.

La incertidumbre persiste: ¿podrá realmente alguien burlar la Constitución? Por ahora, todo indica que no. Pero en EEUU nada puede descartarse del todo cuando hay poder e intereses enfrentados.