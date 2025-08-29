Tajani enfría las expectativas de paz en Ucrania y la UE debate nuevas sanciones tras el brutal ataque ruso a Kiev

La esperanza de un alto el fuego en Ucrania se desvanece, mientras Moscú intensifica su ofensiva militar y la diplomacia europea recalibra su estrategia. A día de hoy, 29 de agosto del 2025, Antonio Tajani, jefe de la diplomacia italiana, ha dejado claro que no prevé un desenlace para el conflicto antes de que termine el año. Su advertencia llega tras uno de los ataques más sangrientos perpetrados por Vladimir Putin contra la capital ucraniana, y marca un giro en el tono europeo de cara al otoño e invierno.

Tajani: sin final a la vista y presión para nuevas sanciones

El titular italiano de Exteriores no se anda con rodeos. “La guerra no va a terminar tan pronto como algunos decían y creían… No quiero ser pesimista, pero no creo que pueda haber soluciones antes de que acabe el año”, declaró tras una reunión de gabinete en Roma. Tajani subraya que, si Rusia mantiene este nivel de agresión, será necesario endurecer las sanciones económicas contra Moscú.

La posición italiana —alineada con la mayoría de los países de la Unión Europea— apunta a una estrategia continuista: apoyo a Kiev, presión diplomática sobre Rusia y refuerzo del régimen sancionador. La reciente destrucción causada en Kiev por misiles y drones rusos ha acelerado las conversaciones sobre una nueva ronda de sanciones coordinadas desde Bruselas.

Brutal ofensiva rusa sobre Kiev: impacto humanitario y diplomático

El último ataque ruso contra Kiev ha dejado una estela de devastación: al menos 19 muertos —incluidos cuatro niños— y decenas de heridos, según datos oficiales. El bombardeo afectó también a instalaciones diplomáticas europeas, incluido el edificio de la delegación de la UE y oficinas del British Council. Putin ha optado por una estrategia de saturación aérea con cientos de drones Shahed fabricados en masa, misiles balísticos e incluso proyectiles suministrados por Corea del Norte.

563 drones Shahed lanzados solo en este ataque.

7 misiles balísticos Iskander y KN23 (procedentes también del exterior).

18 misiles X-101 y cinco misiles crucero X-47.

Daños en infraestructuras civiles clave: hospitales, centros educativos y medios de comunicación.

El objetivo: doblegar la moral civil ucraniana e incrementar la presión militar justo cuando las fuerzas armadas ucranianas reconocen dificultades para frenar los avances rusos en varios frentes.

Avances rusos en el frente: cifras que inquietan a Europa

El frente militar refleja un avance sostenido del ejército ruso. Desde enero, Moscú ha ocupado más de 2.500 km² adicionales en territorio ucraniano —tres veces más que en el mismo periodo del año anterior—. Los focos principales siguen siendo las regiones del Donbás:

99,9% del óblast de Lugansk bajo control ruso.

Aproximadamente 77% del óblast de Donetsk ocupado.

Captura reciente (aún disputada) de Chasiv Yar, cerca de Kostiantynivka.

Estos datos dibujan una tendencia preocupante para Ucrania: sin un aumento considerable del apoyo militar occidental o un cambio drástico en la dinámica bélica, los expertos calculan que Rusia podría continuar su avance durante los próximos meses. No obstante, se espera que la llegada del invierno ralentice temporalmente los combates más intensos.

Diplomacia italiana: firmeza ante Moscú y rechazo a tropas europeas

El Gobierno italiano ha reiterado su negativa a participar en una hipotética fuerza multinacional desplegada dentro de Ucrania tras el final del conflicto. Roma sí contempla colaborar en labores formativas o monitorización fuera del territorio ucraniano si se alcanzase una tregua real. Además, Italia prepara conferencias internacionales para debatir la reconstrucción futura del país invadido.

En paralelo, Tajani insiste en que la iniciativa debe partir ahora del Kremlin: “Debe dar el primer paso”, opina el ministro sobre Putin. Las recientes rondas diplomáticas entre delegaciones rusa y ucraniana han terminado sin avances tangibles; ni siquiera propuestas estadounidenses o europeas han logrado desbloquear el diálogo.

Respuesta europea y presión internacional

La agresión rusa ha unido a buena parte de los líderes europeos en torno a una respuesta común:

Francia y Reino Unido condenan rotundamente los ataques sobre zonas civiles.

La UE acelera debates internos sobre nuevas sanciones energéticas y tecnológicas.

Zelenski reclama más apoyo militar urgente e insta a “mantener la presión” para forzar una cumbre directa con Moscú.

Mientras tanto, Moscú asegura públicamente estar dispuesto al diálogo político-diplomático, aunque en paralelo prosigue con bombardeos masivos contra ciudades ucranianas.

¿Qué esperar para otoño e invierno?

El escenario para los próximos meses es incierto pero marcado por varios factores clave:

El ritmo ofensivo ruso podría disminuir ligeramente con la llegada del frío intenso. La UE podría anunciar nuevas sanciones sectoriales antes del invierno. La ayuda militar occidental será decisiva para frenar nuevos avances rusos. La fatiga política dentro y fuera de Ucrania plantea retos adicionales para mantener la cohesión europea frente al conflicto.

En este contexto, el mensaje lanzado desde Roma por Tajani adquiere especial relevancia: Europa debe prepararse para un conflicto prolongado sin soluciones rápidas ni fáciles. El pulso entre Italia, Ucrania, Rusia y sus aliados europeos marcará no solo el destino inmediato del frente oriental, sino también el rumbo estratégico comunitario para afrontar uno de sus mayores desafíos desde el final de la Guerra Fría.

Con cada día que pasa sin avances diplomáticos reales ni cese efectivo de hostilidades, se fortalece la percepción —tanto dentro como fuera del continente— de que el conflicto está lejos de resolverse antes del próximo año.