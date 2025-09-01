Israel mata también a Abu Obeida, el enigmático portavoz de los terroristas Hamás

La imagen de un hombre encapuchado, con la kufiya roja cubriéndole el rostro y la voz firme ante las cámaras, se convirtió durante más de una década en el símbolo visible de los terroristas de Hamás.

Ahora, el silencio reemplaza esa voz.

Israel anunció este fin de semana la muerte de Abu Obeida, el carismático y esquivo portavoz de las Brigadas Ezzedine al-Qassam.

Fue literalmanete pulverizado en un ataque aéreo sobre Ciudad de Gaza, marcando un nuevo capítulo en el prolongado conflicto entre Israel y la organización islamista palestina.

A día de hoy, 1 de septiembre de 2025, la noticia ha sido confirmada tanto por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, como por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, quienes han presentado la eliminación de Obeida como un hito estratégico en la campaña contra Hamás.

El bombardeo, ejecutado por el ejército israelí y la agencia de inteligencia Shin Bet, tuvo como objetivo un edificio residencial en el barrio de Al Rimal, en pleno corazón de la devastada Gaza.

Un rostro clave en la propaganda de Hamás

Durante los últimos diez años, Abu Obeida —nombre de guerra de Hudayfa Samir Abdallah al Kahlout— fue mucho más que un portavoz. Encabezó el aparato de propaganda del ala militar de Hamás, diseñando la narrativa y la imagen pública del grupo ante la opinión internacional y la población palestina.

Sus apariciones en vídeo, siempre enmascarado, sirvieron para reivindicar atentados, lanzar amenazas y fijar la postura de Hamás ante las negociaciones y la situación de los rehenes israelíes.

Abu Obeida era uno de los últimos altos mandos históricos de las Brigadas al-Qassam que sobrevivía desde antes del ataque del 7 de octubre de 2023, lo que subraya el golpe que supone su muerte para la estructura de liderazgo de Hamás.

Durante el último año, fue la voz recurrente de la organización tras la ofensiva israelí, defendiendo la resistencia y advirtiendo sobre el destino de los rehenes en Gaza.

Su relevancia, sin embargo, trascendía lo mediático. Para la inteligencia israelí, Obeida era considerado un “terrorista de alto valor”, responsable tanto de la moral interna de las milicias como de mantener la cohesión comunicativa de Hamás en tiempos de máxima presión militar y política.

Contexto: una cúpula diezmada tras el 7 de octubre

El impacto del ataque del 7 de octubre de 2023 —cuando milicianos de Hamás irrumpieron en territorio israelí causando centenares de muertes y secuestros— desencadenó una ofensiva sin precedentes de Israel sobre Gaza. Desde entonces, la cúpula de Hamás ha sido objetivo prioritario de los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas israelíes.

En los últimos meses, Israel ha anunciado la eliminación de varios líderes clave de la organización, como el jefe político Ismail Haniyeh y el máximo líder militar Yahya Sinwar .

y el máximo líder militar . La muerte de Mohammed Sinwar , hermano de Yahya y líder de facto de las operaciones militares tras la caída de este último, fue confirmada por Hamás este mismo fin de semana, aunque las circunstancias exactas siguen siendo poco claras.

, hermano de Yahya y líder de facto de las operaciones militares tras la caída de este último, fue confirmada por Hamás este mismo fin de semana, aunque las circunstancias exactas siguen siendo poco claras. En este contexto, la desaparición de Abu Obeida se percibe como el cierre de una etapa en la guerra de liderazgos en Gaza.

La reacción y el silencio de Hamás

Hasta el momento, Hamás no ha emitido un comunicado oficial confirmando la muerte de su portavoz, limitándose a denunciar el bombardeo israelí como un crimen de guerra y a reforzar su narrativa de resistencia ante la ofensiva. El último mensaje atribuido a Obeida fue difundido el viernes previo a su muerte, advirtiendo que los rehenes israelíes estaban en zonas de combate y que los restos de los fallecidos podrían “desaparecer para siempre”.

La organización parece apostar por la continuidad de su aparato comunicativo, aunque la desaparición de una figura tan reconocible obliga a una rápida reorganización interna y plantea dudas sobre la moral de sus combatientes y simpatizantes.

¿Qué supone la muerte de Abu Obeida para el conflicto?

La eliminación de Abu Obeida tiene implicaciones tanto tácticas como simbólicas en el conflicto:

Impacto en la moral : Su figura era un referente para la base militante y para la imagen internacional de la resistencia palestina.

: Su figura era un referente para la base militante y para la imagen internacional de la resistencia palestina. Golpe a la cohesión interna : Obeida coordinaba el discurso y la propaganda, elementos clave para mantener la unidad en una organización bajo asedio.

: Obeida coordinaba el discurso y la propaganda, elementos clave para mantener la unidad en una organización bajo asedio. Escalada militar: Israel ha prometido intensificar su campaña para erradicar los cuadros restantes de Hamás, lo que podría traducirse en nuevas operaciones de alta intensidad en Gaza y, potencialmente, en el extranjero.

Por otra parte, la situación humanitaria en Gaza sigue deteriorándose. Los bombardeos recientes han dejado al menos 24 muertos en distintos puntos de la Franja, y las familias desplazadas denuncian hambre y miedo en un contexto de destrucción generalizada.

Mirando al futuro

Con la estructura de mando de Hamás cada vez más fragmentada y bajo presión, la incertidumbre sobre el futuro de la organización crece. Israel mantiene el objetivo declarado de aniquilar el liderazgo del grupo, mientras Hamás trata de sobrevivir en un entorno cada vez más hostil y con menos margen de maniobra.

Las próximas semanas serán decisivas para comprobar si la eliminación de Abu Obeida tendrá un efecto desestabilizador duradero en Hamás o si, por el contrario, la organización logrará adaptarse y proyectar una nueva imagen de resistencia. Mientras tanto, la población civil de Gaza sigue soportando el peso de un conflicto sin visos de solución inmediata.

En el trasfondo, la figura de Abu Obeida pasará a formar parte del imaginario colectivo del conflicto, como símbolo de una era de guerra, propaganda y resistencia en Oriente Próximo.