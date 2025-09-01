  • ESP
    España América
Mundo

Catástrofe sin precedentes en la frontera con Pakistán

Un terremoto deja más de 800 muertos y cerca de 3.000 heridos en Afganistán

El sismo más mortal en años deja aldeas arrasadas y una nación desesperada ante el colapso humanitario

Un terremoto deja más de 800 muertos y cerca de 3.000 heridos en Afganistán
Terremoto en Afganistán Agencias
Archivado en: Mundo

Más información

Xi Jinping (CHINA) con Vladimir Putin (RUSIA)

Putin y Xi exhiben músculo en Tianjin: la OCS como alternativa global

China y Apple

Cómo China usó a Apple para adelantar a EE.UU. y convertirse en potencia tecnológica mundial

Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió el este de Afganistán la noche del domingo, dejando hasta el momento al menos 812 muertos y cerca de 2.800 heridos, según el último balance confirmado por autoridades afganas este lunes. El epicentro, localizado a solo 8 kilómetros de profundidad y a 27 km de Jalalabad (provincia de Nangarhar), provocó cinco réplicas fuertes que se sintieron a cientos de kilómetros, agravando una situación de emergencia que afecta principalmente a las provincias de Kunar y Nangarhar.

Balance y zonas afectadas

  • En Kunar se reportan 800 fallecidos y 2.500 heridos; en Nangarhar al menos 12 muertos y 255 heridos. También hay decenas de heridos en Laghman y Nuristán.
  • Tres aldeas han quedado completamente destruidas en Kunar y muchas más han sufrido graves daños materiales.
  • El acceso por carretera está colapsado por deslizamientos, por lo que los talibanes despliegan helicópteros para llegar a las aldeas aisladas.

Operación de rescate y respuesta internacional

  • El Ministerio de Defensa afgano ya ha organizado 40 vuelos de evacuación y asistencia, sumando los esfuerzos de la ONU, la Media Luna Roja Afgana, y voluntarios locales en la zona de desastre.
  • Pakistán, Irán y China anunciaron hoy su disposición a enviar ayuda humanitaria y médica.
  • Equipos de rescate luchan contra las dificultades de acceso y la precariedad de las viviendas de barro que se desplomaron con facilidad.
    La ONU y la UE han emitido sendos comunicados de condolencias y apoyo a las víctimas.

Impacto y contexto humanitario

La mayoría de las víctimas son familias que recientemente regresaron tras años de exilio y viven en condiciones extremadamente vulnerables, en una de las regiones más pobres y montañosas del país.
Expertos temen que la cifra aumente cuando se logre acceder a las zonas remotas e incomunicadas.
Afganistán está sumido en una crisis humanitaria sin precedentes, agravada por la reducción de ayuda internacional y cuatro décadas de conflicto.

Datos de último minuto

  • El balance de heridos subió a 2.800 según las últimas cifras oficiales.
  • Continúan labores de rescate en aldeas devastadas mientras se confirma la presencia de nuevos desaparecidos.
  • Reportes de la provincia de Laghman indican decenas de heridos adicionales.
  • La ONU ampliará el envío de alimentos y refugios temporales en los próximos días.
  • La tragedia vuelve a golpear a Afganistán, exponiendo su fragilidad estructural y social, y dejando en evidencia la urgente necesidad de coordinación internacional y recursos de emergencia para una población que sufre las peores consecuencias en décadas.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

CLIMATIZACIÓN

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Climatización Cocina al aire libre Muebles de terraza Sillas de oficina
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]