Un terremoto deja más de 800 muertos y cerca de 3.000 heridos en Afganistán

Un terremoto de magnitud 6,0 sacudió el este de Afganistán la noche del domingo, dejando hasta el momento al menos 812 muertos y cerca de 2.800 heridos, según el último balance confirmado por autoridades afganas este lunes. El epicentro, localizado a solo 8 kilómetros de profundidad y a 27 km de Jalalabad (provincia de Nangarhar), provocó cinco réplicas fuertes que se sintieron a cientos de kilómetros, agravando una situación de emergencia que afecta principalmente a las provincias de Kunar y Nangarhar.

Balance y zonas afectadas

En Kunar se reportan 800 fallecidos y 2.500 heridos; en Nangarhar al menos 12 muertos y 255 heridos. También hay decenas de heridos en Laghman y Nuristán.

Tres aldeas han quedado completamente destruidas en Kunar y muchas más han sufrido graves daños materiales.

El acceso por carretera está colapsado por deslizamientos, por lo que los talibanes despliegan helicópteros para llegar a las aldeas aisladas.

Operación de rescate y respuesta internacional

El Ministerio de Defensa afgano ya ha organizado 40 vuelos de evacuación y asistencia, sumando los esfuerzos de la ONU, la Media Luna Roja Afgana, y voluntarios locales en la zona de desastre.

Pakistán, Irán y China anunciaron hoy su disposición a enviar ayuda humanitaria y médica.

Equipos de rescate luchan contra las dificultades de acceso y la precariedad de las viviendas de barro que se desplomaron con facilidad.

La ONU y la UE han emitido sendos comunicados de condolencias y apoyo a las víctimas.

Impacto y contexto humanitario

La mayoría de las víctimas son familias que recientemente regresaron tras años de exilio y viven en condiciones extremadamente vulnerables, en una de las regiones más pobres y montañosas del país.

Expertos temen que la cifra aumente cuando se logre acceder a las zonas remotas e incomunicadas.

Afganistán está sumido en una crisis humanitaria sin precedentes, agravada por la reducción de ayuda internacional y cuatro décadas de conflicto.

Datos de último minuto