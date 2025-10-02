Israel detiene la Flotilla de Gaza: el ‘Sirius’ de Ada Colau entre las embarcaciones apresadas

Más información

La travesía de la Global Sumud Flotilla ha culminado en un tenso enfrentamiento en el Mediterráneo oriental. Cuatro de sus principales embarcaciones, entre ellas el Sirius, que lleva a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, han sido interceptadas por la armada israelí a menos de 150 millas náuticas de la costa gazatí. Este operativo militar, llevado a cabo tras días de advertencias y vigilancia constante, ha vuelto a centrar la atención internacional sobre el bloqueo que sufre la Franja y sobre la política israelí de interceptar flotillas que intentan romperlo.

Las imágenes compartidas por los propios activistas muestran cómo los barcos israelíes rodean las embarcaciones repletas de ayuda humanitaria. Según relatan los pasajeros, entre los cuales se encontraba también la activista Greta Thunberg en otro barco, la acción tuvo lugar en aguas internacionales, una zona que Tel Aviv considera “de alto riesgo” y donde ha actuado con frecuencia para detener intentos similares. El Ministerio de Exteriores israelí ha confirmado la detención y traslado de los pasajeros a puerto, argumentando que se busca impedir su entrada ilegal a una “zona de combate activa”.

Una operación bajo máxima tensión

La Global Sumud Flotilla zarpó hace un mes desde el puerto de Barcelona con un objetivo claro: entregar ayuda humanitaria a Gaza y denunciar el bloqueo que asfixia al enclave palestino desde 2007. La misión, conformada por más de 40 embarcaciones y cientos de activistas provenientes de varios países, ha mantenido su firme propósito a pesar de los evidentes riesgos. En las horas previas a la interceptación, los organizadores advirtieron sobre la presencia inusual de más de 20 buques no identificados acercándose a gran velocidad. Poco después, comenzaron a experimentar problemas con las comunicaciones y el contacto con tierra se volvió intermitente.

Antes de perder toda conexión, la exalcaldesa Colau compartió un vídeo denunciando lo que calificó como “detención ilegal” de la flotilla y la total incomunicación sufrida por sus integrantes. “Si estás viendo este vídeo es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. No tenemos acceso a teléfono ni a Internet. Estamos completamente incomunicados”, expresó Colau en una grabación realizada a bordo del Sirius. La activista hizo un llamado para que se convierta en “la voz” de quienes navegan en esta flotilla y presionó a los gobiernos europeos para que actúen.

El modus operandi israelí: traslado, identificación y deportación

La respuesta del Estado israelí sigue un protocolo conocido tras años marcados por incidentes similares. Una vez interceptados los barcos, los pasajeros son trasladados al puerto de Ashdod, donde se procede a su identificación y se les ofrece ser deportados a sus países. Aquellos que se niegan tanto a identificarse como a abandonar Israel corren el riesgo de ser encarcelados preventivamente en el desierto del Neguev y enfrentarse a un juicio ante un tribunal civil. El gobierno israelí defiende estas acciones como necesarias para garantizar la seguridad en una región que considera en conflicto y donde rige un bloqueo naval legítimo.

Este procedimiento ha suscitado críticas por parte de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, que exigen respeto hacia los periodistas presentes en las embarcaciones y garantías para todos los pasajeros involucrados. Los activistas denuncian que Israel actúa al margen del derecho internacional e impide mediante la fuerza el ingreso de ayuda humanitaria.

Acusaciones sobre vínculos con Hamás

Sin embargo, esta operación va más allá del ámbito militar. El Ministerio de Exteriores israelí ha acusado a la flotilla de estar financiada y dirigida por Hamás, considerado grupo terrorista por Israel y la Unión Europea. Según Tel Aviv, documentos encontrados en Gaza vinculan esta misión humanitaria con dicha organización islamista, sugiriendo una supuesta “participación directa” en su financiación y ejecución. Estas afirmaciones han sido rechazadas rotundamente por representantes de la Global Sumud Flotilla, quienes califican dichas acusaciones como mera “propaganda” y defienden el carácter civil y pacífico del proyecto.

Este episodio evoca lo sucedido con el Mavi Marmara en 2010, cuando un asalto israelí a otra flotilla destinada a Gaza resultó en 10 muertes y desató una crisis diplomática considerable. Desde aquel entonces, Tel Aviv ha endurecido su estrategia para interceptar embarcaciones en alta mar, justificando sus acciones bajo argumentos relacionados con la seguridad nacional y su derecho al bloqueo naval sobre Gaza.

Perspectivas y posibles consecuencias

El incidente reaviva el debate sobre el bloqueo impuesto a Gaza así como sobre la legalidad de las operaciones israelíes en aguas internacionales. Los organizadores insisten en que su misión es exclusivamente humanitaria y se basa en principios del derecho internacional. Por otro lado, Israel sostiene su derecho a frustrar cualquier intento por romper dicho cerco cuando existen sospechas fundadas sobre vínculos con grupos armados.

Desde una óptica política, las detenciones de figuras como Ada Colau y Greta Thunberg incrementan la presión mediática y diplomática sobre Israel. Gobiernos europeos junto con diversas organizaciones humanitarias demandan garantías para los activistas detenidos así como una investigación imparcial sobre lo ocurrido. Mientras tanto, Italia ha convocado una huelga general para mostrar apoyo hacia la flotilla y protestar contra las acciones israelíes.

Las próximas horas serán cruciales para determinar cómo se desarrollará este nuevo capítulo en el Mediterráneo. Israel ha advertido que no permitirá que esta flotilla llegue jamás a Gaza bajo ninguna circunstancia; todos los barcos serán desviados hacia Ashdod. A pesar del obstáculo, los activistas están decididos a seguir adelante con sus esfuerzos convencidos de que la presión internacional puede finalmente abrir un corredor humanitario hacia Gaza.

Este episodio representa un nuevo capítulo dentro del prolongado bloqueo sobre Gaza; todos los elementos cruciales del tablero internacional están implícitos: seguridad, ayuda humanitaria, derecho internacional e intensas campañas propagandísticas cruzadas. Mientras tanto, todos los ojos siguen fijos en el Mediterráneo oriental donde cada movimiento es observado al instante y cada decisión puede alterar drásticamente las dinámicas políticas del Oriente Próximo.