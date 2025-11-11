Hannibal, el hijo menor de Gadafi, queda en libertad tras 10 años de detención sin juicio en Líbano

Hannibal Gadafi dejó atrás su encierro tras una década. Su salida de prisión marca un nuevo capítulo que ha impactado tanto a Líbano como a Libia.

Después de abonar una fianza de 900.000 dólares, el hijo menor de Muamar el Gadafi vuelve a ser protagonista en un escenario que aún guarda las huellas de la caída del régimen libio en 2011.

La captura de Hannibal Gadafi en 2015 se produjo en un entramado complejo de secuestros y presiones: militantes libaneses lo apresaron en Siria y lo trasladaron a Líbano, donde fue acusado de ocultar información sobre la desaparición del clérigo chií Moussa al-Sadr en 1978.

Este caso sigue sin resolverse y ha sido crucial para las relaciones entre ambos países. La reciente decisión judicial en Líbano de reducir la fianza de 11 millones a 900.000 dólares y permitirle viajar ha sido clave para su liberación, aunque su futuro inmediato se presenta incierto por cuestiones de seguridad.

La familia al-Sadr sostiene que el clérigo podría estar vivo en alguna prisión libia, mientras que muchos libaneses creen firmemente que ya ha fallecido. Hannibal, que era apenas un niño cuando ocurrió la desaparición, ha negado tener información relevante al respecto. Su situación ha sido utilizada durante años como palanca dentro del complicado entramado de relaciones entre Beirut y Trípoli.

Libia, una herida abierta: caos, milicias y frágil estabilidad

El regreso a la actualidad del nombre Gadafi coincide con un panorama libio tumultuoso. El país sigue dividido entre dos gobiernos rivales y una multitud de milicias armadas. La reciente tregua entre facciones armadas en Trípoli surge tras los enfrentamientos más graves vividos en años recientes; esto evidencia la fragilidad de la paz alcanzada y las dificultades para avanzar hacia una gobernanza estable. La Corte Penal Internacional ha intensificado sus esfuerzos para investigar crímenes ocurridos desde 2011 hasta 2027, lo que podría involucrar tanto a antiguos miembros del régimen como a actores actuales.

El nombre de Seif al-Islam Gadafi sigue generando controversia. Algunos sectores tribales ven en él una posible figura para la reconciliación nacional; otros lo ven como un vestigio inaceptable del pasado dictatorial. En declaraciones recientes, Seif al-Islam advirtió sobre el riesgo inminente de nuevas escaladas armadas, responsabilizando a ciertos grupos por perpetuar el caos por intereses particulares.

El destino de la familia Gadafi: huida, exilio y supervivencia

La caída de Muamar el Gadafi desató una fuga masiva y dispersa entre sus familiares. De sus ocho hijos, solo tres han fallecido durante los conflictos derivados de la guerra civil: Muatassim, ejecutado junto a su padre; y Seif al-Arab y Khamis, ambos muertos durante el levantamiento armado.

Otros miembros han optado por mantener un perfil bajo o vivir en el exilio:

Seif al-Islam Gadafi : considerado el heredero político, fue liberado en 2017 tras varios años detenido y actualmente mantiene un rol activo en Libia, aunque su futuro político es incierto debido a causas pendientes ante la Corte Penal Internacional.

: considerado el heredero político, fue liberado en 2017 tras varios años detenido y actualmente mantiene un rol activo en Libia, aunque su futuro político es incierto debido a causas pendientes ante la Corte Penal Internacional. Mohammed Gadafi y Aisha Gadafi : residen tranquilamente en Omán, alejados del caos mediático y político libio.

y : residen tranquilamente en Omán, alejados del caos mediático y político libio. Al-Saadi Gadafi : regresó desde Níger y salió libre en 2021; se encuentra actualmente en Turquía.

: regresó desde Níger y salió libre en 2021; se encuentra actualmente en Turquía. Hannibal Gadafi : tras su reciente liberación, su paradero actual es desconocido, aunque ya tiene la libertad para decidir su camino.

: tras su reciente liberación, su paradero actual es desconocido, aunque ya tiene la libertad para decidir su camino. Aline Skaf, esposa de Hannibal, también vive fuera de Libia y ha mantenido un perfil bajo.

El círculo más cercano a Gadafi buscó refugio en países con afinidades políticas como Argelia, Siria u Omán, donde han encontrado protección frente a las presiones judiciales e internacionales.