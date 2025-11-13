Así es la flota fantasma rusa que esquiva las sanciones y coloca petróleo en Occidente y España

La neblina matutina envuelve el Báltico mientras un grupo de petroleros navega sin luces, con los sistemas de localización desactivados y bajo pabellones de conveniencia.

Se trata de la conocida flota fantasma rusa, una red clandestina de buques que transporta hidrocarburos eludiendo sanciones y controles, vital para que el Kremlin continúe financiando su guerra de agresión.

A pesar de los constantes anuncios sobre el endurecimiento de las restricciones europeas y estadounidenses,

Moscú ha hallado formas para colocar gas y petróleo en mercados occidentales, incluyendo España, en un ejercicio audaz de logística y diplomacia que desafía a la comunidad internacional.

Desde que en 2022 se implementaron sanciones a la exportación marítima de crudo ruso y sus derivados, el Kremlin ha establecido una intrincada estructura para evadirlas.

Esta flota fantasma, que se estima entre 600 y 1.400 buques, opera bajo registros de países como Panamá, Liberia, Gabón o las Islas Cook. Muchos son petroleros antiguos, adquiridos a precios irrisorios tras ser descartados por navieras occidentales. Carecen de seguros internacionales, desactivan el sistema de identificación automática (AIS) y suelen cambiar de bandera y propietario en cuestión de días para ocultar su rastro.

La estrategia clave es el ship-to-ship (STS): transferencias de petróleo entre barcos en alta mar, lejos del ojo público y puertos vigilados. Aquí se mezcla el crudo ruso con otros orígenes para camuflar su procedencia. De este modo, el petróleo puede llegar a refinerías europeas sin levantar sospechas o pasar por países intermedios —como India, Turquía o Marruecos— donde se refina antes de ser reexportado como producto “limpio”.

Espionaje, sabotaje y protección militar

En 2025, la estrategia rusa ha dado un giro significativo. Por primera vez, la Armada rusa ha acompañado petroleros sancionados a través del Canal de la Mancha utilizando corbetas como la Boikiy. El mensaje es claro: Rusia no solo desafía las sanciones comerciales; está dispuesta a proteger sus intereses energéticos con recursos militares convencionales. Analistas ven este movimiento como una prueba para Occidente y una advertencia sobre la capacidad rusa para salvaguardar sus exportaciones frente a posibles bloqueos o sabotajes.

Al mismo tiempo, Moscú ha incrementado sus capacidades de inteligencia para anticiparse a movimientos regulatorios y posibles operaciones encubiertas por parte de Occidente. Esto ocurre en un contexto donde los informes sobre sabotajes a infraestructuras energéticas y ciberataques atribuidos a actores rusos o aliados se multiplican.

Cómo llega el petróleo y gas ruso a Occidente y España

A pesar del embargo sobre las importaciones marítimas del crudo ruso, la realidad presenta fisuras. Las rutas indirectas junto al uso de intermediarios permiten que parte del petróleo ruso termine en países europeos, incluidos España y otros socios comunitarios. Los mecanismos más comunes incluyen:

Transferencias ship-to-ship en aguas internacionales; tras estas operaciones, el crudo se vende bajo bandera de países no sancionados.

Entrada de derivados petrolíferos (especialmente diésel) desde lugares como India, Turquía o Marruecos; allí se refina el crudo ruso antes de ser exportado hacia Europa.

Empleo de empresas interpuestas junto con registros convenientes para disfrazar la propiedad y origen real de los cargamentos.

Un caso reciente es la denuncia sobre la entrada del diésel ruso en España procedente de Turquía, con puntos de entrada en Tarragona y Cartagena pese a la prohibición explícita desde febrero de 2023. Desde el inicio del conflicto bélico en Ucrania se estima que España ha importado diésel ruso por valor cercano a los 2.000 millones de euros, parte del cual ha sido camuflado como producto turco o indio.

El caso español: cifras y paradojas

España se ha erigido como uno de los principales compradores europeos del gas natural licuado (GNL) ruso. En lo que va del año 2025, las empresas españolas han desembolsado 900 millones de euros en adquisiciones de GNL procedente de Rusia, lo que eleva el total acumulado desde la invasión a casi 10.000 millones. En 2024, el gas ruso representó cerca del 20% del total importado por España, solo superado por Argelia y Estados Unidos. Además, nuestro país alberga cuatro de las nueve terminales europeas que han recibido cargamentos rusos este año.

Respecto al crudo, aunque las autoridades españolas han bloqueado algunos intentos directos para su entrada al país, persisten sospechas sobre la llegada indirecta de derivados petrolíferos rusos mediante terceros países. El sector energético español manifiesta su frustración ante la dificultad para rastrear el origen real estos productos; enfrenta así un dilema: diversificar suministros asegurando abastecimiento choca con presiones políticas y éticas para cortar toda financiación hacia Moscú.

Tabla: Importaciones españolas de gas y derivados rusos (2022-2025)

Año GNL importado (mill. €) % del total Diésel ruso (mill. €) 2022 4.077 18,3% 1.200 2023 3.600 17,5% 691 2024 1.223 20% 35 (enero) 2025 (hasta julio) 900 20% –

Sanciones, alternativas y persistencia rusa

La Unión Europea ya ha aprobado hasta dieciocho paquetes sancionadores; el más reciente reduce el límite del precio del barril ruso e impide operar a más de un centenar de buques pertenecientes a esa flota fantasma. Sin embargo, tanto la capacidad rusa para evadir restricciones como la necesidad energética europea hacen que el flujo hidrocarburífero continúe existiendo aunque sea limitado. La prohibición total sobre las importaciones gasísticas rusas está prevista para entrar en vigor con nuevos contratos en 2026 y con los existentes en 2028; esto abre un periodo transitorio donde seguirán explotándose grietas regulatorias.

Mientras tanto, Vladímir Putin muestra músculo en foros energéticos acusando a Occidente por su hipocresía al continuar comprando su gas y petróleo indirectamente. El dilema es evidente: reducir urgentemente la dependencia energética respecto a Rusia choca con un mercado global interconectado donde rutas opacas e ingeniería comercial siguen alimentando las arcas del Kremlin.

A medida que avanza este año 2025, la guerra psicológica entre sanciones y evasión se intensifica cada vez más. Cada cargamento que logra esquivar los controles representa una victoria para Moscú; es también una fisura en unidad occidental e indica que esta batalla por el control energético será prolongada e insidiosa llena además de maniobras encubiertas. El pulso sigue latente mientras Europa busca nuevas alternativas mientras Rusia desafía abiertamente desde las sombras.