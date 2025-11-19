Rusia refuerza su dominio nuclear en el Ártico

Desde Moscú, bajo el brillo distante de un otoño gris, Vladímir Putin volvió a mirar hacia el norte. En una ceremonia transmitida por videoconferencia desde el Kremlin, el presidente ruso presidió este martes el inicio de la construcción del rompehielos nuclear Stalingrado. No fue una simple inauguración industrial, sino una declaración de poder: la proyección de Rusia sobre el Ártico, el territorio que el mandatario considera vital para el futuro estratégico del país

“Los desafíos que enfrentamos son, sin exagerar, históricos”, proclamó Putin ante las cámaras. “Debemos fortalecer de manera constante la posición de Rusia en el Ártico y garantizar el desarrollo de un prometedor corredor de transporte desde San Petersburgo hasta Vladivostok”. Su tono, más solemne que épico, enmarcó una tarea que definió como “histórica”, un llamado a unir industria, ciencia y ambición geopolítica en torno al hielo.

El Stalingrado será el sexto rompehielos nuclear del proyecto 22220, diseñado para abrirse paso a través de placas de hielo de hasta tres metros de espesor. Con 173 metros de eslora, 34 de manga y propulsión RITM-200, el buque portará tecnología enteramente rusa, capaz de mantener la navegación incluso en los canales más extremos del mar de Barents y del océano Ártico Glacial

Con este nuevo barco, Rusia reforzará una flota sin igual en el mundo: ocho rompehielos nucleares activos y 34 movidos por diésel. “El Stalingrado será símbolo de nuestro talento, fuerza y ​​energía creativa”, añadió Putin. “Abrirá camino entre los hielos, representando la perseverancia de un pueblo que no retrocede ante las condiciones más duras”.

El mensaje fue claro: mientras Occidente mantiene su presión económica y militar, el Kremlin sigue mirando hacia las rutas heladas del norte como su horizonte más prometedor. En esa carrera silenciosa por el control del Ártico, el Stalingrado no es solo un barco: es una metáfora flotante del pulso ruso ante un mundo que aún no se ha derretido.