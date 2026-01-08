La débil Europa ante inerme el desafío de Trump por Groenlandia: muchas palabras, pocas acciones

La situación se repite en las principales capitales europeas: despachos iluminados hasta altas horas, reuniones de emergencia y llamadas constantes.

Todo esto sucede mientras Donald Trump reafirma que adquirir Groenlandia es una cuestión de seguridad nacional para Estados Unidos.

La isla ártica, un territorio autónomo bajo la soberanía de Dinamarca, se ha convertido en el nuevo foco de tensión transatlántica, y Europa se da cuenta de que su capacidad de reacción es bastante escasa.

La confusión es doble. Por un lado, la Casa Blanca mantiene abiertas tanto la opción militar como la posibilidad de “comprar” el territorio.

Por otro lado, los grandes países de la UE —con Francia y Alemania a la cabeza— intentan articular una respuesta conjunta que disuada a Washington sin romper una relación estratégica crucial para la defensa europea.

Trump intenta aprovechar cambio estratégico consolidando control estadounidense directo sobre isla.

Mientras eso ocurre, Europa parlotea, evitando ruptura vínculo esencial propio seguridad .

La paradoja resulta evidente: continente apelante orden internacional basado reglas debe improvisar respuestas ante aliado desbordando estas mismas normas.

Groenlandia, con sus 56 mil habitantes inuit vasto hielo, se convierte espejo incómodo mostrando límites reales poder europeo cuando pulso viene marcado desde Washington.

Qué busca Trump y por qué Groenlandia es tan relevante

Desde su primer mandato, Trump ha sostenido que Estados Unidos debería tener control sobre Groenlandia, considerándola una pieza clave para la “seguridad nacional” y para mantener la supremacía estadounidense en el Ártico. En los últimos días, su círculo cercano ha endurecido el discurso:

El asesor Stephen Miller ha defendido abiertamente la posibilidad de anexión incluso mediante la fuerza, afirmando: “Somos una superpotencia. Y con el presidente Trump, actuaremos como tal”.

La Casa Blanca ha confirmado que Trump y su equipo están explorando "diversas alternativas" para hacerse con la isla y que recurrir a las Fuerzas Armadas "siempre es una opción".

Al mismo tiempo, la portavoz presidencial recalca que la “primera opción” sigue siendo la diplomacia y la compra del territorio.

Detrás del discurso sobre seguridad se entrelazan varios factores:

Una ubicación geográfica crucial para controlar rutas árticas, radares de alerta temprana y proyectar poder militar hacia Rusia y el Polo Norte.

Recursos naturales estratégicos: minerales esenciales como litio, níquel, cobalto, cobre y tierras raras, en un momento en que hay una carrera global por estos materiales.

El relato interno de fortaleza y expansión que Trump utiliza para consolidar su liderazgo, especialmente tras los acontecimientos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

Washington ya cuenta con una importante base en Pituffik y podría incrementar significativamente su presencia militar gracias a acuerdos bilaterales existentes sin necesidad de cambiar la soberanía del territorio. Sin embargo, la Casa Blanca ha decidido forzar el escenario, lo que coloca a Europa en una situación incómoda.

Un territorio autónomo con una población pequeña y un independentismo atento

Groenlandia alberga alrededor de 56.000 habitantes, mayoritariamente inuit, y disfruta de autogobierno dentro del Reino de Dinamarca.

Aspectos clave:

La sociedad groenlandesa fusiona una fuerte identidad inuit con un debate prolongado sobre una posible independencia total de Dinamarca.

El Gobierno local gestiona amplias competencias internas mientras Copenhague mantiene el control sobre política exterior, defensa y moneda.

El desarrollo económico (especialmente en minería y pesca) junto con la presencia de actores externos son percibidos por algunos sectores independentistas como oportunidades para fortalecer su autonomía; otros temen convertirse en simples “zonas de sacrificio” para potencias mayores.

En este contexto, la presión ejercida por Trump no solo enfrenta a Washington con Europa. También coloca al liderazgo inuit en una posición delicada; buscan tener más voz propia sin verse atrapados en un conflicto entre superpotencias. De ahí surge el lema “Nada sobre Groenlandia sin Groenlandia”, repetido por la ministra groenlandesa Vivian Motzfeldt.

Cómo se mueve Europa: diplomacia intensa pero líneas rojas poco definidas

En los últimos días, los principales países europeos han intentado cerrar filas. Un comunicado conjunto firmado por los líderes de Alemania, Francia, España, Italia, Polonia, Reino Unido y Dinamarca enfatiza que “Groenlandia pertenece a su pueblo” y solo Dinamarca junto con Groenlandia pueden decidir sobre su futuro.

Las acciones principales se desarrollan en tres frentes:

Diplomacia intra-OTAN y bilateral con EE.UU. Jean‑Noël Barrot , ministro francés de Exteriores, ha admitido que los gobiernos europeos están buscando mecanismos para disuadir a Trump y evitar cualquier cambio forzado en el estatus de la isla.

, ministro francés de Exteriores, ha admitido que los gobiernos europeos están buscando mecanismos para disuadir a Trump y evitar cualquier cambio forzado en el estatus de la isla. El nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte , se ha mostrado receptivo a aumentar la presencia militar estadounidense en Groenlandia; esto refuerza la idea de gestionar esta crisis dentro del marco aliado en lugar de contra él.

, se ha mostrado receptivo a aumentar la presencia militar estadounidense en Groenlandia; esto refuerza la idea de gestionar esta crisis dentro del marco aliado en lugar de contra él. Varios líderes subrayan que tanto Dinamarca como Estados Unidos son aliados dentro de la OTAN; esto hace “impensable”, aunque no imposible ya hoy día, un choque directo dentro de esta Alianza. Coordinación europea para respaldar a Copenhague y Nuuk La declaración conjunta incluye una defensa explícita tanto de la soberanía danesa como del derecho a decidir del pueblo groenlandés.

Se plantea reforzar la presencia europea en el Ártico y dentro de Groenlandia mediante ejercicios conjuntos e inversiones prácticas; esto busca evitar que estas iniciativas queden exclusivamente bajo el control estadounidense. Preparación ante posibles sanciones económicas Expertos vinculados a OTAN como Jamie Shea y Anna Wieslander señalan que Europa cuenta con “pocas palancas militares pero muchas herramientas económicas”, recomendando preparar un paquete sancionador ante una intervención militar estadounidense.

y señalan que Europa cuenta con “pocas palancas militares pero muchas herramientas económicas”, recomendando preparar un paquete sancionador ante una intervención militar estadounidense. Esta opción está presente en los debates en París, Berlín y Bruselas; sin embargo, ningún gobierno desea verbalizarla abiertamente para no poner en riesgo las relaciones transatlánticas.

En definitiva, Europa intenta elevar su nivel diplomático mientras se prepara para respuestas económicas. No obstante, evita trazar líneas rojas que no pueda respaldar.

La vía Rubio: negociación, compra…y más ambigüedad

Paralelamente al ruido bélico proveniente desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio intenta suavizar el tono públicamente:

Ha anunciado una reunión programada para la próxima semana con el Gobierno danés e inclusión groenlandesa para “aclarar ciertos malentendidos” y explorar posibilidades sobre adquirir la isla.

Rubio ha indicado a legisladores estadounidenses que lo preferido por Trump es comprar Groenlandia antes que invadirla.

Cuando le preguntaron sobre el uso posible de fuerza militar respondió que cualquier presidente puede recurrir a ella si identifica amenazas a seguridad nacional; pero enfatizó que él prefiere “resolverlo mediante otros métodos”.

Para Dinamarca y Groenlandia esta reunión tiene varios propósitos:

Refutar el argumento según el cual Copenhague descuida las garantías necesarias en el Ártico.

Afirmar claramente que “Groenlandia no está a la venta ni se puede comprar”, tal como subrayó Barrot junto con otros dirigentes daneses y groenlandeses.

Intentar reorientar las relaciones con Washington sin ceder ante lo fundamental: su soberanía.

La estrategia europea busca aprovechar esta ventana diplomática: fortalecer su posición política junto a Dinamarca, ganar tiempo e impedir que las facciones más radicales dentro del Gobierno Trump impongan decisiones abruptas.

Presencia europea en Groenlandia: hasta dónde se puede llegar

Los analistas consultados por gobiernos europeos coinciden al afirmar que una respuesta militar directa por parte del continente frente a un eventual movimiento agresivo estadounidense es prácticamente inviable. Diversos factores respaldan esta afirmación:

Estados Unidos sigue siendo el pilar militar fundamental dentro de OTAN así como principal garante del sistema defensivo europeo.

No existe estructura ni voluntad política dentro UE dispuesta a entablar un enfrentamiento armado contra su aliado central por un territorio ya cubierto bajo acuerdos propios entre miembros aliados. ,.

Cualquier incidente bélico interno podría desestabilizar completamente tanto seguridad europea como arquitectura transatlántica.

Sin embargo hay espacio para movimientos disuasivos:

Incremento del patrullaje europeo alrededor Groenlandia.

Ejercicios militares periódicos entre fuerzas danesas e aliadas presentes allí.

Mejora infraestructura aérea logística danesa apoyada desde Europa.

Estas acciones tienen tanto valor simbólico como político: demuestran que Europa está presente sobre el terreno apoyando a Dinamarca mientras evita dejar solo al tablero ártico frente a Washington o incluso Rusia o Pekín.

El margen real europeo

Si organizamos las herramientas disponibles queda claro:

1. Herramientas efectivas

Diplomacia activa tanto dentro OTAN como bilateralmente con EE.UU.

Apoyo político claro hacia Dinamarca junto con Groenlandia mediante declaraciones conjuntas así como visitas relevantes.

Refuerzo significativo presencia militar europea orientada hacia disuasión evitando confrontaciones directas.

Preparación previa sanciones económicas o restricciones comerciales activables solo si se cruza umbral fuerza militarizada ,.

2. Herramientas muy limitadas o casi descartadas

Uso directo fuerza contra Estados Unidos.

Suspensión inmediata cooperación militar transatlántica dejaría expuesta Europa frente otros frentes desde Báltico hasta Mediterráneo ,,.

El gran riesgo para UE radica en transmitir debilidad si protesta sin capacidad real actuación; también podría provocar ruptura innecesaria relaciones Washington cuando rivalidades rusas chinas marcan entorno actual.