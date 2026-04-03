Trump destituye a su fiscal general por el escándalo Epstein

Trump ha cesado a Pam Bondi como fiscal general, según reveló Fox News este jueves y ratificó el propio mandatario en su plataforma Truth Social. El relevo lo asumirá de inmediato Todd Blanche, hasta ahora su número dos en el Departamento de Justicia. Fuentes cercanas indican que la decisión se comunicó a Bondi en una llamada nocturna del miércoles.

En su anuncio, Trump elogió a Bondi como «una patriota excepcional y amiga inquebrantable» que lideró «una contundente batalla contra el crimen en todo el país» durante su año en el cargo. Sin embargo, el magnate la reubica en un puesto clave del sector privado, que se dará a conocer pronto. Sobre Blanche, de 51 años, lo describe como «un brillante jurista de gran prestigio» que tomará las riendas de forma interina.

La salida de Bondi llega en medio de crecientes rumores que apuntaban a su desgaste en el equipo de Trump. El explosivo caso de Jeffrey Epstein, con sus archivos desclasificados a regañadientes por Justicia, ha generado desconfianza incluso entre los fieles del presidente, que ven el asunto como un laberinto sin resolver. Además, la Fiscalía ha sufrido derrotas en cortes al intentar procesar a adversarios clave de Trump, como la fiscal de Nueva York, Letitia James, varios congresistas demócratas que cuestionaron órdenes militares o el jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Bondi, con 60 años, se alineó con Trump desde su etapa como fiscal de Florida en los 2010 y fue una de las aliadas más firmes en su Gabinete desde enero de 2025. Por su parte, Blanche destaca por defender a pesos pesados del círculo trumpista, como Rudy Giuliani y el propio presidente en el litigio por pagos a Stormy Daniels. Recientemente, lideró un duro interrogatorio a Ghislaine Maxwell en la cárcel, socia de Epstein en sus redes de abusos.