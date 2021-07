Así sobrevivió la esposa del presidente de Haití al magnicidio

Martine, la primera dama de Haití, logró sobrevivir al violento magnicidio de su esposo Jovenel Moise.

Con el codo destrozado por los disparos, la boca llena de sangre y sin poder respirar, yació en el suelo junto a su cama, mientras veía cómo los asesinos de su marido irrumpían en la habitación.

“Lo único que vi antes de que lo mataran fueron sus botas”, dijo Martine Moise sobre el momento en que su esposo fue asesinado a tiros junto a ella, de acuerdo a The New York Times. “Luego cerré los ojos y no vi nada más”, agregó.

Mientras los atacantes inspeccionaban los archivos de su marido en la habitación, pudo escuchar en español lo que decían. “No es eso”, repetían, y seguían buscando. Hasta que finalmente uno afirmó: “Eso es”.

Acto seguido los asesinos abandonaron la habitación, pero antes le apuntaron con una linterna en los ojos para comprobar si aún seguía viva. “Pensaban que estaba muerta”, sostiene en una entrevista con The New York Times, la primera tras el trágico incidente del pasado 7 de julio.

Martine Moise, de 47 años, describió el dolor que sintió al ver cómo su marido, un hombre con el que había compartido 25 años, era asesinado delante de ella. De todas maneras, no se animó a revivir los ensordecedores disparos, el temblor de las paredes y las ventanas, la aterradora certeza de que sus hijos también serían asesinados, el horror de ver el cuerpo de su marido y su lucha para levantarse del suelo después de que los asesinos se fueran de la habitación.

Su necesidad de hablar en este momento se explica en que no confía en la investigación que se está llevando a cabo y que sigue sin responder la pregunta más importante: ¿Quién ordenó y pagó el asesinato de su marido?

La policía de Haití detuvo a varias personas acusadas de estar detrás del asesinato, entre ellas 18 colombianos y varios haitianos y haitiano-americanos, mientras continúa la búsqueda. Las autoridades policiales sospechan de Christian Emmanuel Sanon, un médico y pastor de 63 años que habría conspirado para contratar a los mercenarios colombianos con el fin de matar al presidente y hacerse con el poder político.

Pero como muchos críticos de la versión oficial, Martine Moise no cree que los principales acusados hayan sido capaces de financiar el ataque por sus propios medios. Afirma que hay un cerebro más poderoso detrás ordenando y suministrando dinero.