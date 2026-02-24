La muerte de ‘El Mencho’: la pista clave fue una visita secreta a una de sus novias el fin de semana

La captura de El Mencho se debió a un error inesperado: su deseo de ver a su novia.

Nemesio Oseguera estaba escondido en unas cabañas en la sierra de Jalisco con una decena de escoltas.

Fue la visita de “una de sus parejas sentimentales” lo que permitió ubicarlo y después matarlo en un operativo de las fuerzas especiales del Ejército mexicano

El 20 de febrero, un hombre cercano lo llevó hasta cabañas en Tapalpa, Jalisco, donde Guadalupe Moreno Carrillo lo visitó.

Ella se marchó al día siguiente, mientras él permaneció con su seguridad. La inteligencia militar, al tanto de sus movimientos, cerró el cerco .

La operación fue diseñada por la Sedena, junto con las Fuerzas Especiales, el Centro Nacional de Inteligencia, la FGR y la Guardia Nacional.

Se desplegaron seis helicópteros y tropas terrestres para llevarla a cabo. El 22 de febrero, cercaron la zona. El Mencho y sus escoltas intentaron escapar hacia un bosque. Aunque dispararon con lanzacohetes, no lograron usarlos eficazmente. En el enfrentamiento, ocho sicarios perdieron la vida y tres soldados resultaron heridos. Finalmente, él fue capturado junto a dos escoltas tras recibir heridas graves. Fue trasladado primero en helicóptero a Morelia y luego en avión a CDMX, donde falleció durante el vuelo .

En cuanto a Guadalupe Moreno Carrillo, no es una desconocida en este entorno.

Documentos de la Sedena filtrados por Guacamaya Leaks en 2022 la identifican como pareja de El Mencho y «coordinadora regional» del CJNG. En 2023, recibió sanciones por parte de EEUU debido a su implicación en lavado de dinero y apoyo financiero al cártel. Actúa como prestanombres para varios activos del grupo criminal. Actualmente se encuentra prófuga y es considerada fundamental dentro de su red .

La influencia de la CIA se hace evidente en este caso. Fuentes han confirmado que hubo apoyo de inteligencia estadounidense durante el operativo. La propia Sedena lo reconoce: «con ayuda de Estados Unidos«. Esto evoca recuerdos de acciones pasadas contra capos del narcotráfico. Bajo el liderazgo de El Mencho, el CJNG se convirtió en uno de los cárteles más violentos, involucrado en el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos y enfrentándose con otras organizaciones en regiones como Jalisco, Michoacán y Colima. Para evitar ser rastreado, evitaba usar teléfonos móviles, prefiriendo comunicarse mediante cartas y desplazarse por zonas montañosas .

Reacción del CJNG y errores del Gobierno

La respuesta del CJNG fue contundente. Se registraron 85 bloqueos en 11 estados diferentes, resultando en la detención de 70 personas. En Jalisco, 25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida, así como un custodio, un fiscal y una civil; además, fueron abatidos 30 delincuentes .

Por su parte, Claudia Sheinbaum ha sido objeto de críticas por este desenlace. Su gobierno había prometido «abrazos, no balazos», pero este operativo ha puesto sobre la mesa el uso contundente de fuerza militar. La información proporcionada por la Sedena, bajo la dirección de Ricardo Trevilla, se detalla durante las conferencias mañaneras; aseguran que todo fue resultado de pura inteligencia, pero las preguntas crecen: ¿por qué tantos guardias han muerto? Sheinbaum hereda un problema complejo relacionado con el narcotráfico que dejó su predecesor, pero este golpe muestra las fisuras existentes. El poder del CJNG sigue intacto a pesar de haber perdido a su líder .

Antecedentes de El Mencho : Fundó el CJNG tras salir del grupo criminal conocido como los Zetas . Se le atribuyen emboscadas mortales a helicópteros desde 2015 y la DEA llegó a ofrecer hasta 15 millones por su captura.

: Fundó el tras salir del grupo criminal conocido como los . Se le atribuyen emboscadas mortales a helicópteros desde 2015 y la DEA llegó a ofrecer hasta 15 millones por su captura. Familia : Su esposa, Rosalinda González Valencia , podría salir libre en 2025 tras cumplir condena por lavado; mientras que sus hijos— Rubén , Jessica y Laisha —también están involucrados en la estructura del cártel.

: Su esposa, , podría salir libre en 2025 tras cumplir condena por lavado; mientras que sus hijos— , y —también están involucrados en la estructura del cártel. Evolución futura: Sin la figura central del Mencho, surge la pregunta: ¿quién asumirá el liderazgo? Sus hijos o lugartenientes como El Mayo Zambada podrían estar luchando por controlar territorios estratégicos; así que el futuro del CJNG podría ir hacia una fragmentación o bien hacia nuevas alianzas.

México celebra un capo menos entre sus filas; sin embargo, la violencia persiste latente. Lo ocurrido en Tapalpa es un recordatorio sombrío: incluso un fin de semana romántico puede transformarse en tragedia cuando se trata del narcotráfico.