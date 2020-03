El gobierno de China acusa al Pentágono norteamericano de haber llevado el virus a Wuhan

Estaba cantado, porque lleva dos semanas corriendo por las redes sociales . Lo asombroso es que sea el propio Gobierno de Pekín el que compre el bulo de que todo es una sucia jugada de Donald Trump, para socavar la economía china y afianzar a EEUU como única superpotencia mundial.

Hay otro bulo, pero de ese no se ha hecho eco Zhao Lijian, según el cual el coronavirus es un invento de los jerarcas comunistas chinos, para reducir el agobiante porcentaje de ancianos que tienen entre sus 1.400 millones de súbditos.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha sugerido que el ejército de los EEUU llevó el coronavirus a la ciudad china de Wuhan, que fue la más afectada por el brote, reforzando con sus palabras la guerra dialéctica con Washington.

China se ha mostrado profundamente ofendida por los comentarios de los funcionarios estadounidenses que la acusan de reaccionar lentamente al virus, detectado por primera vez en Wuhan a fines del año pasado, y de no ser lo suficientemente transparente.

El miércoles, el asesor de seguridad nacional de EEUU, Robert O’Brien, dijo que la velocidad de la reacción de China ante la aparición del coronavirus probablemente le había costado al mundo dos meses cuando podría haberse estado preparando para el brote.

En un tuit escrito en inglés en su cuenta verificada de Twitter, Zhao, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, criticó fuertemente a Estados Unidos, acusándole de que carecía de transparencia.

«¿Cuándo comenzó el paciente cero en EEUU? ¿Cuántas personas están infectadas? ¿Cuáles son los nombres de los hospitales? Podría ser el ejército estadounidense quien llevó la epidemia a Wuhan. ¡Sé transparente! ¡Haz públicos tus datos! ¡Nos debes una explicación!».

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) March 12, 2020