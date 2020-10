Donald Trump: «La OMS acaba de admitir que yo tenía razón, las cuarentenas están matando países»

Algunos gobiernos han celebrado, como es el caso del español, el hecho de haber sometido a sus países a cuarentenas, pero ahora la Organización Mundial de la Salud (OMS) admite que solo consiguen «que la gente pobre sea mucho más pobre».

Fueron las palabras de David Nabarro, el encargado de la OMS para el COVID-19 en Europa, para quien solo es justificable para «reorganizar, reagrupar y reequilibrar sus recursos; proteger a los trabajadores de la salud que están agotados. Pero en general, preferimos no hacerlo», explicó el funcionario en una entrevista con el medio británico The Spectator.

Pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha perdido tiempo para hacerse eco de este mensaje.

El mandatario se mostró eufórico y, en referencia a su continuada reticencia a implementar medidas de confinamiento, indicó que el organismo «acaba de admitir que tenía razón». «Los confinamientos están matando países alrededor del mundo. La cura no puede ser peor que el problema en sí«, agregó. Y llamó a los «gobernadores demócratas» a «abrir sus estados».

Además de esto, en el acto desde Florida afirmó sentirse bien, «poderoso», al hablar de su recuperación del COVID-19.

Back on the campaign trail after his #COVID19 treatment, @realDonaldTrump tells a rally in Florida: “Now they say I'm immune. I feel so powerful I'll walk into that audience…. I'll kiss everyone in that audience.” @rtenews pic.twitter.com/qekoWi1U7l

— Brian O'Donovan (@BrianOD_News) October 12, 2020