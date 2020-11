Donald Trump: «Tenemos una amplia ventaja, pero los demócratas están tratando de robar las elecciones»

Todo en un pañuelo, porque se han vuelto a equivocar los expertos, la han pifiado las encuestas y ha quedado claro que el elector norteamericano vota como le da la gana.

El conteo de votos avanza en Estados Unidos y la atención del mundo se comienza a concentrar en tres estados fundamentales que definirán quién ganará la elección presidencial en Estados Unidos. Los ojos se posan sobre Wisconsin, Michigan y Pensilvania.

Estos tres estados suman un total de 46 votos electorales, de los cuales 10 corresponden a Wisconsin,16 a Michigan y 20 a Pensilvania, que además es el estado natal del candidato demócrata Joe Biden.

Se estima que los resultados finales en estos estados, donde se han recibido millones de votos enviados por correo, puedan demorarse varios días en conocerse.

Los de Wisconsin podrían conocerse entre este miércoles y jueves, los de Michigan podrían llegar recién el viernes y el suspenso en Pensilvania podría estirarase hasta el fin de semana.

Puede que alguna vez Utah o Alabama voten demócrata, aunque no ha sucedido en décadas; puede que alguna vez California o Nueva Jersey vuelvan a votar republicano. Pero en general son estados donde el capital político de un partido u otro está asegurado con una previsibilidad similar a las estaciones.

En cambio, Arizona, Carolina del Norte, Florida, Georgia, Florida, Iowa, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, Ohio, Pensilvania, Wisconsin y en ocasiones Texas son como la pluma en el viento de la canzone de Rigoletto: se los considera estados en disputa perenne, que un año pueden favorecer a los conservadores y dos años más tarde, a los liberales.

De los seis estados que al comienzo de la noche aparecían como claves, Florida y Carolina del Norte se inclinaron por el presidente Trump, mientras Arizona fue arrebatada por Biden, allí donde habían triunfado cómodamente los republicanos en 2016.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020