Atentado en Nueva Zelanda: Fanático islámico apuñala a varias personas en un supermercado

Atentado en Auckland, Nueva Zelanda: un simpatizante del ISIS ha causado al menos seis heridos en un ataque en un supermercado. La policía ha podido abatir al presunto terrorista, pero tres personas se encuentran en estado crítico y otra más, grave.

El ataque se produjo este viernes 3 de septiembre de 2021 en un centro comercial de esta ciudad neozelandesa.

Un fanático islamista, vinculado por la Policía al ISIS, que habría llegado al país procedente de Sri Lanka, ha acuchillado a los clientes de un supermercado.

BREAKING: *Stabbing* New Zealand police shot dead a man after he entered an Auckland supermarket and stabbed multiple people, with at least six reported injured pic.twitter.com/c0d9nJCq2Z

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 3, 2021