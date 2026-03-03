Son ya seis los soldados estadounidenses caídos en combate en la guerra contra Irán

Estados Unidos e Israel iniciaron hace tres días la Operación Furia Épica contra Irán, que ha resultado en la muerte del líder supremo Ali Jamenei, del comandante de la Guardia Revolucionaria y de numerosos altos mandos.

En respuesta, Irán lanzó misiles hacia bases ubicadas en el Golfo y en Israel. Hasta ahora, el conflicto ha cobrado la vida de seis soldados estadounidenses y ha arrastrado a aliados árabes de Washington.

Las primeras bajas se registraron el domingo, cuando un ataque directo iraní impactó un centro de operaciones improvisado situado en un puerto civil de Kuwait.

El Comando Central (CENTCOM) confirmó las muertes iniciales y reportó cinco heridos graves. Posteriormente, se encontraron dos cuerpos más en la misma instalación atacada.

En total, seis soldados estadounidenses muertos

Trump advirtió que el número de fallecidos podría aumentar, prometiendo en Truth Social que «vengaremos sus muertes con el golpe más devastador».

El puerto kuwaití se convirtió rápidamente en un punto caliente. Irán dirigió misiles hacia esta ubicación, mientras que Kuwait derribaba tres cazas F-15E Strike Eagles de EE.UU., lo que resultó en fuego amigo.

Los seis pilotos lograron eyectarse y se encuentran estables, hecho que fue reconocido por Kuwait. La televisión iraní se atribuyó el derribo como un éxito propio.

BAJAS EN LA ZONA

Las cifras de muertes por ataques iraníes son las siguientes, basadas en reportes actualizados al 3 de marzo de 2026:

En Israel : Alrededor de 10 a 11 israelíes han muerto por misiles y ataques directos iraníes desde el inicio de la fase actual de guerra (finales de febrero 2026). Incluye incidentes como el impacto en una sinagoga en Beit Shemesh (9 muertos) y otros en áreas como Tel Aviv. Fuentes como Magen David Adom y reportes oficiales israelíes confirman al menos 10 muertos y cientos de heridos.

Nota : En conflictos previos (como abril y octubre 2024), las muertes en Israel fueron mínimas o nulas (ej. 0-2 en 2024, mayormente heridos leves o un palestino en Cisjordania). En la «Guerra de los 12 Días» de junio 2025, se reportaron hasta 28-30 israelíes muertos por ataques iraníes, pero eso fue un episodio cerrado anterior.

En países vecinos de Irán (o afectados por represalias iraníes, como bases de EE.UU. o aliados en la región, incluyendo vecinos indirectos de Israel como Líbano, pero por ataques iraníes o proxies): Las muertes directas por misiles/drones iraníes son bajas y dispersas. Reportes indican: Golfo Pérsico (Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudita): Alrededor de 5-10 muertos en total (ej. 3 en EAU, 1 en Kuwait, 1 en Baréin, más soldados estadounidenses: al menos 4-6). Líbano : No hay muertes directas por misiles iraníes reportadas; las víctimas (al menos 31-52 muertos ) son por respuesta israelí a ataques de Hezbolá (aliado de Irán). Otros (Jordania, Siria, Irak): Heridos leves o interceptaciones, pero cero o muy pocas muertes civiles confirmadas por ataques directos iraníes.

(o afectados por represalias iraníes, como bases de EE.UU. o aliados en la región, incluyendo vecinos indirectos de Israel como Líbano, pero por ataques iraníes o proxies): Las muertes directas por misiles/drones son bajas y dispersas. Reportes indican:

Antecedentes del estallido

La operación comenzó el sábado por la mañana, hora local iraní. La inteligencia de la CIA y de Israel había localizado a Jamenei y otros líderes en complejos situados en Teherán. El ataque se llevó a cabo a las 9:40, resultando en la muerte de más de 40 jerarcas. Según Trump, esta acción fue preventiva debido a que Irán estaba planeando atacar activos americanos.

Por su parte, Irán niega las acusaciones y contraataca con 27 ataques a bases ubicadas en el Golfo, según informó la Guardia Revolucionaria. Los objetivos incluían instalaciones en Bahréin, Kuwait y Qatar, mientras que milicias proiraníes desde Líbano también se han sumado al conflicto. En respuesta, Hezbolá lanzó ataques contra Israel, dejando once muertos allí. En territorio iraní, la Media Luna Roja reporta 555 fallecidos en 130 ciudades.

El panorama cambia también para el Reino Unido, que ha decidido levantar su veto a las bases para permitir operaciones de EE.UU. En este contexto, se despliega más fuerza naval con el envío del portaaviones USS Abraham Lincoln, aunque según CENTCOM, los misiles iraníes no lograron acercarse.

Escalada regional y riesgos

En apenas tres días, la guerra ha logrado extenderse por toda la región. Ahora, los ataques de Irán afectan a los Estados árabes aliados de Washington, así como a los vecinos del Golfo Pérsico. Trump anticipa una duración del conflicto superior a cuatro semanas; sin embargo, cada baja tiene un peso político considerable y genera cuestionamientos dentro del Congreso. Las encuestas reflejan un rechazo mayoritario hacia esta ofensiva.

Bajas confirmadas:

| Lado | Muertos | Heridos |

|——|———|———|

| EE.UU. | 6 | 5 graves + leves |

| Irán | 555+ | 700+ |

| Israel | 11 | 121 |

Mientras tanto, China observa atentamente lo sucedido y podría verse involucrada pronto. Los precios del petróleo han comenzado a escalar debido a esta crisis en el Golfo.

Trump ha instado a los iraníes a rendirse ofreciendo inmunidad o advirtiendo sobre una «muerte segura». Además, ya están preparando al sucesor de Jamenei, quienes prometen una venganza «que ni siquiera pueden imaginar» los gobiernos de EE.UU. e Israel.

La situación evoluciona rápidamente y las noticias no cesan de llegar. En este ambiente tenso, CENTCOM prevé más bajas mientras el Golfo arde y el mundo entero aguarda con expectación lo que pueda suceder a continuación.