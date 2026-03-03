  • ESP
    España América
Mundo

Pánico en Medio Oriente

Estados Unidos insta a sus ciudadanos a salir de Oriente Medio por “serias amenazas a la seguridad”

Explota la tensión en la región: ataques, misiles, embajadas bajo fuego y cielos cerrados desatan una ola de miedo y caos sin precedentes.

Estados Unidos insta a sus ciudadanos a salir de Oriente Medio por “serias amenazas a la seguridad”
Israel Agencias.
Archivado en: Mundo

Más información

Pilar Rahola, Pedro Sánchez y Mónica García.

Pilar Rahola estalla contra el Gobierno Sánchez por su doble rasero con Irán: "Es una izquierda de mierda"

Kuwait derriba por error tres cazas estadounidenses en plena ofensiva aérea contra Irán

Kuwait derriba por error tres cazas estadounidenses en plena ofensiva aérea contra Irán

El Medio Oriente arde y Washington enciende todas las alarmas. El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una alerta extraordinaria de evacuación inmediata para sus ciudadanos en una larga lista de países árabes, en medio de una escalada militar sin freno entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La advertencia, difundida por la subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Mora Namdar, estremeció las redes sociales. “El departamento insta a los estadounidenses a SALIR AHORA de varios países utilizando transporte comercial disponible”, escribió en X, advirtiendo sobre “graves riesgos de seguridad”.

Entre los países señalados destacan Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania, Gaza, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Siria y Yemen, prácticamente toda la región sumida en una tensión explosiva.

La orden llega apenas horas después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una serie de bombardeos masivos contra objetivos iraníes, un movimiento que encendió la respuesta de Teherán con misiles y drones dirigidos contra bases y ciudades aliadas. Los efectos han sido inmediatos: cierres de espacio aéreo, vuelos cancelados y creciente temor entre la población civil.

Y como si fuera poco, este lunes un ataque con drones golpeó la embajada estadounidense en Riad, Arabia Saudita, un hecho que Washington calificó como “inaceptable” y que precipitó el llamado urgente a la evacuación.

El mundo mira con inquietud cómo la región más volátil del planeta se sumerge en una espiral de violencia que amenaza con desatar un conflicto de consecuencias imprevisibles. Gobiernos de todo el globo elevan sus niveles de alerta, mientras el fantasma de una guerra abierta vuelve a acechar al Medio Oriente.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PELUQUERÍA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]