Estados Unidos insta a sus ciudadanos a salir de Oriente Medio por “serias amenazas a la seguridad”

El Medio Oriente arde y Washington enciende todas las alarmas. El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una alerta extraordinaria de evacuación inmediata para sus ciudadanos en una larga lista de países árabes, en medio de una escalada militar sin freno entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La advertencia, difundida por la subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Mora Namdar, estremeció las redes sociales. “El departamento insta a los estadounidenses a SALIR AHORA de varios países utilizando transporte comercial disponible”, escribió en X, advirtiendo sobre “graves riesgos de seguridad”.

Entre los países señalados destacan Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania, Gaza, Jordania, Líbano, Arabia Saudita, Siria y Yemen, prácticamente toda la región sumida en una tensión explosiva.

La orden llega apenas horas después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una serie de bombardeos masivos contra objetivos iraníes, un movimiento que encendió la respuesta de Teherán con misiles y drones dirigidos contra bases y ciudades aliadas. Los efectos han sido inmediatos: cierres de espacio aéreo, vuelos cancelados y creciente temor entre la población civil.

Y como si fuera poco, este lunes un ataque con drones golpeó la embajada estadounidense en Riad, Arabia Saudita, un hecho que Washington calificó como “inaceptable” y que precipitó el llamado urgente a la evacuación.

El mundo mira con inquietud cómo la región más volátil del planeta se sumerge en una espiral de violencia que amenaza con desatar un conflicto de consecuencias imprevisibles. Gobiernos de todo el globo elevan sus niveles de alerta, mientras el fantasma de una guerra abierta vuelve a acechar al Medio Oriente.