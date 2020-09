Víctimas de la tortura chavista contra la estrategia del opositor Capriles: «Su tiempo de protagonismo ya pasó»

El opositor venezolano Henrique Capriles está de nuevo en el centro de la polémica, y algunos jóvenes venezolanos conocidos como ‘La Resistencia’ –por poner en riesgo sus vidas para luchar contra el dictador Nicolás Maduro en las calles– le han dado respuesta.

Ese es el tema tratado en el episodio 4 del podcast ‘Venezuela: entendiendo a una narcodictadura’.

En los último días, quien fuera candidato presidencial de Venezuela en 2013, ha irrumpido para estremecer el panorama político del país caribeño, pero lejos de lo que muchos podrían imaginar, su esfuerzo por recuperar el liderazgo se ha basado en criticar a Guaidó, al gobierno interino y al propio Donald Trump.

Todo comenzó cuando el canciller de Turquía, Mevlüt Çavusoğlu hizo público que había sostenido un encuentro con Capriles y Stalin González, «para facilitar las negociaciones entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro», afirmó el diplomático.

Las declaraciones se presentaban como un buen favor del régimen turco a Maduro –que es un buen amigo de Recep Tayyip Erdoğan–, y a partir de allí Capriles comenzó una huida hacia delante. Se convirtió en el principal crítico de Guaidó y en promotor de las elecciones fraudulentas de Maduro.

Entrevista en el diario El País

El pasado 07 de septiembre de 2020 el diario El País publicó una entrevista que hizo el periodista Javier Lafuente a Henrique Capriles, en el artículo se pueden ver las ansias del miembro del partido opositor Primero Justicia.

En la entrevista, que se puede leer aquí, Capriles se felicita a sí mismo por la liberación de algunos presos políticos por parte de la dictadura venezolana, mencionando especialmente al combativo Juan Requesens.

También se elogia por «impedir una guerra civil en 2013», cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) chavista proclamó a Nicolás Maduro, a pesar de que todos los datos apuntaban a Capriles como el presidente elegido por la mayoría de venezolanos.

No obstante, Capriles no asume la catástrofe económica, la represión, asesinatos, detención de políticos ni ninguna de las violaciones de derechos humanos por la dictadura venezolana a partir del año 2013.

Cabildeo en Estados Unidos y Europa

El exgobernador del estado Miranda aprovechó la oportunidad para señalar a Donald Trump, vinculando la campaña electoral por la presidencia en Estados Unidos con la estrategia hacia Venezuela.

En este sentido, afirmó que el mandatario norteamericano «no tiene planteamientos que abran espacios para la negociación”, aunque no contestó al periodista Javier Lafuente cuando le arrinconó al decirle que se está «beneficiando de una estrategia que no ha dado sus frutos, pero que sí ha servido para arrinconar al Gobierno».

Por si fuera poco, Capriles terminó haciendo dos solicitudes a la Unión Europea: acudir al llamado de Maduro para observar las elecciones parlamentarias del próximo mes de diciembre y valorar las sanciones porque según cree: «Las sanciones por sí solas no tumban gobiernos».

También reconoció que tiene amigos en la política norteamericana, incluso en la administración Trump, a quienes ha pedido que «evalúen bien cómo están haciendo las cosas», en referencia a las sanciones.

El argumento contra la actual Asamblea Nacional y la valoración del abogado venezolano Carlos Ramírez López

Uno de los argumentos que Capriles utiliza para impulsar su llamado a las elecciones parlamentarias –sin exigir elecciones presidenciales al tener en Miraflores a un presidente que tomó el poder por la fuerza–, es que «a la Asamblea Nacional se le termina el período”, por lo que la oposición no puede «autoprorrogarla» porque «perdería la legitimidad».

Criterio que no comparte el abogado venezolano Carlos Ramírez López, quien aclara en este episodio del podcast que en Venezuela existe un «Estado no constitucional, no legal», por lo que no está de acuerdo con esa supuesta ilegalidad planteada por Henrique Capriles.

«Tenemos en realidad una legalidad de los hechos, los hechos son los que están requiriendo que se haga algún tipo de determinación legal… hay quien se presta para decir que la Asamblea Nacional legalmente se vence el día 5 de diciembre como si tuviéramos una situación de absoluto respeto, entonces nos autoexigimos una legalidad que no hay, me parece absurdo, un despropósito. Hay que establecer un modelo de legalidad en tránsito hacia un Estado de legalidad”, sentenció el abogado constitucionalista conocido como ‘Dr. Ley’.

La respuesta de los jóvenes de ‘La Resistencia’ venezolana

La reciente postura de Capriles ha sido muy criticada, sin embargo, él sostiene que «las grandes mayorías no entran en Twitter» y añade que simplemente se ha atrevido a decir “lo que todo el mundo piensa”.

En ese orden de ideas, afirma que lleva «más de un año pidiendo una rectificación, un cambio de estrategia, otro plan» a la oposición, pero cree que «eso se agotó».

Por ello, en este episodio del podcast, era importante contar con la opinión de quienes han participado, desde el año 2013, en protestas contra Maduro y que han sido víctimas directas de la represión de la dictadura.

Enmanuel Martínez fue detenido y torturado –le ocasionaron una fisura superficial en el cráneo– por intentar protestar el 11 abril del 2017. Fue apresado en las adyacencias del antiguo zonal número 12 de la Guardia Nacional en Barquisimeto, estado Lara. Fueron 39 días que estuvo preso Enmanuel.

Al ser preguntado acerca de la estrategia de Capriles, señala que no está de acuerdo.

«Él ha sido víctima de fraudes electorales y que le eche tierrita (intente tapar) a sus procesos electorales como el del 2013 no me parece, sabemos cómo está la materia electoral en Venezuela, no hay garantías… me parece una falta de responsabilidad muy grande decir que vamos a elecciones… últimamente no sé que le pasa a Capriles, está muy personalista, como decimos los venezolanos coloquialmente, está meando fuera del perol», explicó Martínez.

Daniel Graterol fue detenido en las cercanías de la cede del CNE en Barquisimeto, fue llevado al destacamento militar 47 (renombrado luego 141) y estuvo bajo régimen de presentación por 4 años.

«Estas elecciones son más de lo mismo», expresa Daniel quien además cree que los comicios «no cuentan con el respaldo o confianza de la mayoría de los venezolanos» y además afirma que, como sucede con el actual parlamento, ni siquiera ganarlas garantiza nada.

«Después de la elecciones parlamentarias del 2015 el Gobierno hace todo tipo de jugadas políticas para realizar las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente en un formato desconocido para los venezolanos y de manera inconstitucional… Las elecciones anunciadas para este año no generan confianza para la población y participar en ellas es seguirle el juego al Gobierno que está buscando legitimidad«, sentenció un joven que precisamente sufrió las consecuencias de protestar tras el fraude que ignoró Capriles en las presidenciales de 2013

Wladimir Díaz fue herido con un disparo en el estómago por militares del régimen chavista, eso ocurrió en marzo de 2014, hoy en día sigue sufriendo las consecuencias de la terrible represión en Venezuela, y cree que las elecciones con Maduro en el poder no tiene sentido.

“No estoy de acuerdo en ir a elecciones con Nicolás Maduro en el poder, es un presidente que está usurpando funciones y cualquier elección llevada a cabo por la dictadura es un fraude, no estoy de acuerdo con Capriles, su momento de protagonismo político ya ha pasado, él lo sabe, solo está buscando protagonismo. Desde que traicionó la lucha de La Resistencia en 2013, para nosotros, para los movimientos de resistencia dejó de ser un líder y no se le reconoce como tal”, dijo el joven Venezuela que se encuentra en el exilio.

Finalmente, contamos con el testimonio de David Vallenilla, padre del joven David José Vallenilla, quien murió tras recibir un disparo a quemarropa en una protesta en La Carlota (Caracas). Fue una de las 158 personas que fueron asesinadas por la narcodictadura venezolana en las protestas del 2017.

Vallenilla recuerda con el caso de su hijo que la justicia tiene ojos en Venezuela, y que el asesino de su hijo está muy tranquilo por formar parte de la estructura criminal.

“No se ha llevado a cabo la primera audiencia de juicio, estamos hablando de un sistema de justicia secuestrado porque al Gobierno no le interesa hacerse responsable de una ejecución extrajudicial, ejecutada por un funcionario del Estado, un sargento de la aviación”.

Respecto de la participación en el proceso electoral, a Vallenilla le parece imposible participar en unas elecciones mientras las instituciones estén secuestradas.

“No es más que una pantalla y todos estamos claros”, afirma quien cree que ninguna dictadura saldrá de forma democrática. “No existe salida a través del voto en un régimen dictatorial, totalitario y narcotraficante, empezando por Nicolás Maduro”, concluyó.