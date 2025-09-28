Nuevo atentado en Ecuador: asesinan a tiros al concejal Hugo Obando y a su escolta

El reciente atentado en Durán ha dejado a toda la nación consternada. La noche del sábado, el concejal Hugo Obando fue víctima de un ataque armado mientras regresaba a su hogar tras asistir a un evento público. Los agresores, que se encontraban fuertemente armados, también acabaron con la vida de su escolta, el agente Rubén Chávez, y causaron heridas a otros dos miembros de su equipo de seguridad. Este trágico episodio profundiza la crisis de seguridad en una ciudad que hace años lidera las estadísticas de violencia en el país.

Un crimen a sangre fría: así ocurrió el atentado

El ataque tuvo lugar al salir del Centro de Convenciones de Durán. El vehículo que transportaba a Obando y sus custodios fue bloqueado por un grupo de desconocidos, quienes abrieron fuego sin previo aviso. Los disparos impactaron al concejal, que fue trasladado de urgencia al hospital, donde se confirmó su fallecimiento poco después. El escolta Rubén Chávez, cabo primero de la Policía Nacional, murió en el acto. Los agentes Iván Cumballín y Alexander Banguera resultaron heridos y permanecen hospitalizados.

La Prefectura del Guayas y la Policía Nacional expresaron sus condolencias y condenaron con firmeza el atentado. Las fuerzas de seguridad han puesto en marcha un operativo para localizar a los responsables, aunque hasta ahora no se han realizado detenciones.

Durán, epicentro de la violencia: una ciudad asediada por el crimen organizado

Este asesinato no es un caso aislado. Durán, colindante con Guayaquil y con una población aproximada de 300.000 habitantes, se ha consolidado como el municipio más violento de Ecuador. En 2024, la tasa de homicidios alcanzó los 145,98 por cada 100.000 habitantes, superando incluso a Puerto Príncipe en Haití. Esta cifra es casi cuatro veces superior a la media nacional y coloca a Durán entre las urbes más peligrosas del mundo.

La raíz de esta violencia radica en la lucha entre bandas criminales, especialmente los conocidos como Chone Killers, que compiten por controlar el tráfico de drogas, la extorsión y los secuestros. La intervención policial ha llevado a una fragmentación y escalada de enfrentamientos, dejando víctimas colaterales entre funcionarios públicos y ciudadanos inocentes.

Algunos datos reflejan la gravedad del problema:

En el primer semestre de 2025, Durán mantuvo su récord con una tasa de 103,31 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Desde 2023, se han registrado al menos 15 asesinatos vinculados a funcionarios públicos, incluyendo concejales, directores municipales y guardias.

El 22 de septiembre pasado fue asesinado Javier Bolaños, director financiero del municipio mientras conducía su coche; anteriormente, en agosto de 2023, fue ejecutado Miguel Santos, jefe de Planeamiento y Territorio; y en septiembre apareció muerto el concejal Bolívar Vera, tras ser secuestrado.

Perfil de Hugo Obando: un compromiso con Durán marcado por la violencia

Hugo Obando era una figura reconocida dentro del ámbito político local. Como concejal comprometido con iniciativas sociales y cuestiones de seguridad, había denunciado repetidamente las difíciles circunstancias que enfrentaba su municipio debido al auge del crimen organizado. Su presencia frecuente en actos públicos lo convertía en un blanco atractivo para las bandas criminales que buscan amedrentar a quienes desafían su poder.

Algunos aspectos relevantes sobre Obando:

Estuvo involucrado activamente en proyectos destinados a reforzar la seguridad ciudadana y fomentar la convivencia pacífica en los barrios con mayores conflictos.

Había recibido amenazas previas pero nunca dejó de participar en eventos públicos.

Mantenía contacto constante con asociaciones vecinales y organizaciones comunitarias para articular respuestas colectivas ante la violencia.

Era respetado incluso por sus oponentes políticos, quienes reconocían su labor social.

Anécdotas y curiosidades sobre Hugo Obando

En 2024 lanzó una campaña titulada “Durán sin miedo”, enfocada en fortalecer la colaboración entre ciudadanos y cuerpos policiales.

Era apasionado del fútbol e impulsaba torneos barriales para alejar a los jóvenes del camino delictivo.

Se le conocía por recorrer caminando los barrios más afectados por la inseguridad para escuchar las preocupaciones directamente de los vecinos.

Tras recibir amenazas declaró públicamente: “No nos van a callar. Durán merece vivir en paz”.

Tenía una relación cercana con su equipo de seguridad, considerándolos parte vital de su “familia extendida”.

El contexto nacional: Ecuador vive un estado crítico

La muerte de Obando junto con su escolta se suma a una serie creciente de crímenes que han llevado al Gobierno ecuatoriano a declarar un “conflicto armado interno” contra las bandas criminales consideradas oficialmente como terroristas. El presidente Daniel Noboa mantiene un despliegue significativo de fuerzas policiales en Guayas y otras provincias; sin embargo, las capacidades operativas de estas organizaciones delincuenciales continúan siendo alarmantes.

Ecuador enfrenta uno de los semestres más violentos jamás registrados, con 4.619 homicidios contabilizados entre enero y junio del presente año. Por su ubicación estratégica junto al puerto guayaquileño, Durán se ha convertido en un punto clave para el tráfico internacional de drogas.

Claves del fenómeno criminal en Durán

La violencia está sostenida por el control territorial relacionado con el tráfico de drogas, extorsiones y secuestros exprés.

Las bandas criminales aprovechan asentamientos informales y condiciones sociales precarias para captar jóvenes e incrementar sus redes operativas.

Los ataques contra funcionarios buscan debilitar las respuestas institucionales asegurando así impunidad.

La diversificación delictiva (explosivos, secuestros) complica enormemente las labores policiales.

Un municipio bajo estado crítico

Durán solía ser considerado un polo industrial y área residencial para Guayaquil; hoy día está marcado por una violencia extrema que amenaza constantemente a sus autoridades locales. La muerte brutal del concejal Hugo Obando evidencia el colosal desafío que enfrenta Ecuador: recuperar el control sobre sus territorios mientras protege a aquellos que luchan desde distintos frentes sociales por devolver esperanza a sus comunidades.

La voz silenciada por las balas resuena fuerte en esta ciudad que no se rinde ni acepta esta realidad; exige justicia mientras todo un país observa inquieto cómo avanza implacable el crimen organizado.