Honduras afronta un final de escrutinio dramático entre Asfura y Nasralla, con Trump presionando desde EEUU

En un clima de tensión palpable, con acusaciones de fraude volando como balas en la capital hondureña, las elecciones generales del 30 de noviembre han dejado a Honduras suspendida en un empate técnico presidencial que podría definir no solo su futuro interno, sino su alineación geopolítica en un continente azotado por la polarización.

Con el 74 % de las actas escrutadas, el centrista Salvador Nasralla (Partido Liberal) lidera por un margen ínfimo del 40,13 % frente al 39,71 % de Nasry Asfura (Partido Nacional), respaldado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

En un tercer lugar humillante, la candidata de la izquierda gobernante, Rixi Moncada (Libre), se hunde con solo el 19,05 %, confirmando una debacle histórica para el proyecto socialista de la presidenta saliente, Xiomara Castro.

La debacle de la izquierda: un rechazo masivo a tres años de promesas rotas

La caída de Libre no es un tropiezo; es un terremoto político que sacude los cimientos del gobierno de Castro, quien asumió en 2022 como la primera mujer presidenta de Honduras con un mandato de cambio radical contra la corrupción y la pobreza.

Moncada, exministra de Defensa y ahijada política de Castro, prometió continuidad en la «revolución democrática» con énfasis en la protección de recursos naturales y el combate al «oligarcado golpista» –una alusión al derrocamiento de su esposo, Manuel Zelaya, en 2009–. Pero los votantes, hastiados por una economía estancada, inflación galopante y escándalos de violencia política –incluyendo seis homicidios motivados contra candidatos de Libre, como el asesinato de un niño de cinco años en un mitin en noviembre–, le han dado la espalda.

Encuestas de salida mostraban a Nasralla liderando, pero el colapso de Libre es aún más drástico: no ha ganado ni un solo departamento, según conteos preliminares. Analistas lo atribuyen a la frustración por políticas exteriores controvertidas –como el acercamiento a China y Venezuela– y fallos internos, como la parálisis en reformas anticorrupción. «El electorado rechazó el modelo chavista que Libre emulaba», sentencia Gustavo Irías, director del Centro de Estudios para la Democracia. Esta derrota deja al Congreso sin mayoría para Libre, abriendo la puerta a un giro derechista que podría revertir leyes laborales y ambientales impulsadas por Castro.

La sombra de Trump: amenazas, indultos y un «infierno» que acecha

En medio del caos –con fallos técnicos que colapsaron el portal de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y obligaron a un conteo manual–, Donald Trump ha irrumpido como un elefante en una cristalería, convirtiendo la elección en un tablero de ajedrez global. Días antes del voto, el magnate amenazó con cortar la ayuda estadounidense –que ronda los 500 millones de dólares anuales– si Asfura no ganaba, tachando a Moncada de «comunista narco» aliada a Nicolás Maduro y a Nasralla de «comunista borderline» que solo divide el voto antiizquierda. «Si no gana, EE.UU. no tirará dinero bueno tras malo», tuiteó en Truth Social.

El escándalo escaló el lunes: Trump indultó al ex presidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años en EE.UU. por narcotráfico, un gesto que liberó al líder del Partido Nacional –aliado de Asfura– y avivó las llamas. Horas después, ante el «empate técnico» (Asfura lideraba por solo 515 votos con el 57 % escrutado), Trump acusó sin pruebas al CNE de «cambiar resultados» y advirtió: «Si lo hacen, habrá infierno que pagar». La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, rogó «paciencia y calma», pero el daño está hecho: protestas menores estallaron en Tegucigalpa, y audios filtrados en octubre –que supuestamente muestran a opositores planeando manipular votos con militares– han envenenado el ambiente.

Esta injerencia no es aislada; evoca las presiones de Trump en las midterm argentinas de octubre, donde amenazó con recortar fondos si no ganaba Javier Milei. En Honduras, dependiente de remesas (27 % del PIB) y vulnerable a deportaciones masivas –casi 30.000 hondureños expulsados desde enero–, el peso de Washington es asfixiante. «La gente votó bajo miedo», confiesa Irías.

Lo que se juega Honduras: soberanía, estabilidad y un futuro en la cuerda floja

Con resultados finales que podrían demorarse días –y temores de violencia en un país que ya suma seis asesinatos políticos–, Honduras se juega mucho más que un presidente. Si gana Asfura, aliado de Hernández y Trump, el país viraría hacia un neoliberalismo pro-EE.UU.: mayor cooperación antidrogas, pero riesgos de erosión en derechos indígenas y ambientales, y un Congreso dividido que paralice reformas. Nasralla, exvicepresidente de Castro que rompió con Libre por desacuerdos, promete un centrismo pragmático: anticorrupción sin extremismos, pero su volatilidad –ha perdido tres presidenciales– genera dudas.

En el tablero mayor, la debacle izquierdista aleja a Honduras de Pekín y Caracas, fortaleciendo la «guerra contra narcos» de Trump, pero a costa de soberanía. La pobreza extrema (60 % de la población), la migración y la violencia de maras como MS-13 no se resuelven con tuits; exigen un liderazgo unificador. Mientras el CNE urge «respeto a la voluntad popular», la pregunta flota en el aire: ¿saldrá Honduras de esta con democracia intacta, o será otro peón en el ajedrez trumpista?

El conteo manual prosigue bajo vigilancia internacional –OEA y UE piden transparencia–, pero el eco de las amenazas resuena. Honduras, cuna de golpes y corrupción, no puede permitirse otro capítulo de caos. El pueblo, que desafió el miedo para votar, merece cierre, no infierno.