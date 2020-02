La foto de la vergüenza que arruina a 'Torrente' Ábalos: "Ay, si te pillo en Barajas..."

No pasa por un buen momento el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y ya se sabe que a perro flaco todo le son pulgas.

Así que el hombre de confianza de Pedro Sánchez en el Gobierno está pasando por una profunda crisis de credibilidad tremenda que quizás solo encontraría descanso en su dimisión. Todo, recuerden, empezó con su encuentro con la número dos de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, lo que supone un tremebundo varapalo diplomático por posicionar en una situación delicada a España con respecto de Venezuela y, de paso, Estados Unidos.

Lo peor es que el relato de Ábalos fue desde el principio descorazonador: carente de toda verdad, con muchas mentiras, tratando de ‘matón’ a los periodistas que preguntan y con unos tintes tórridos el encuentro con la chavista.

Así que en este momento tan crítico una fotografía certera es más que suficiente para tirar por tierra la escasa buena imagen que le pudiera quedar al ministro. La fotografía muestra un instante crítico de Ábalos, con una expresión ciertamente deleznable:

Y como no podría ser de otra manera, en las redes sociales le están haciendo papilla:

Con Abalos es que no puedo! Me supera el asco que me produce 🤮

— Talosguevosdeto! (@talosguevosdeto) February 6, 2020