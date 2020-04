La Marea de Maestre y el ‘fake’ Lacambra piden auxilio a Sánchez y los tuiteros les desenmascaran: «Dejad de mamar del gobierno, parásitos»

La Marea, medio que acoge al hooligan podemita Antonio Maestre, el cual ideó el escándalo fake de Miguel Lacambra, intentando colar un artículo a favor del Gobierno socialista en plena tempestad del 8M sin avisar de su identidad falsa, es uno de los medios que ahora ha pedido a Sánchez que les devuelva los favores prestados.

Son cronologías que se entienden mejor juntas. Primero salió ese famoso texto que hasta enlazó el PSOE en su perfil oficial para desmentir que el 8M hubiera tenido algo que ver en la propagación del coronavirus y ahora ellos y otros sacan el cazo a Sánchez. No falla.

Más medios que piden subvenciones y demás ventajas Coronavirus al Gobierno. https://t.co/oJPQdFqvdC — Matthew Bennett (@matthewbennett) April 2, 2020

Periodista Digital ya avisaba ayer 2 de abril de 2020 que entre ellos se encontraban, además de la citada La Marea, otros ilustres del izquierdismo digital como El Plural, Público, Revista Mongolia y CTXT. Dios los cría…

A todos ellos se les va a volver en contra una máxima del economista de izquierdas Eduardo Garzón, hermano del comunista Alberto, ahora en el Ministerio de Consumo, que decía lo siguiente: «Si esa empresa no puede pagar unos míseros 950 euros al mes, entonces mejor que desaparezca. Ya hará la misma actividad otra empresa o institución más capaz y competitiva.»

Como decíamos antes que Díos criaba y luego ellos solos se juntaban, este tuit del menos conocido de los Garzón era jaleado por estos medios, a los cuales les regresa ahora como un boomerang.

La gente en concreto la ha cogido con La Marea. Los tuits son gloriosos:

La revistas progres pidiendo protección, chupate esa Garzón 😂😂😂😂😂😂https://t.co/oplBgK14ne — CarolQuisRM (@quis_rm23) April 2, 2020

Si no podéis pagar unos míseros 950 euros mejor será que cerréis. — T.Brazil (@tsierradel) April 3, 2020

Que pasa, no tenéis para pagar nóminas? Pues como decían los vuestros a llorar a casa y a cerrar. — Daniel Sanz (@Daniel_Sanz_C) April 2, 2020

Si no podéis pagar un salario decente lo mejor es cerrar, decíais… — Munchkin Enfurecido 🇪🇺 (@MunchkinSpain) April 2, 2020

Con lo que se paga el IVA se pagan hospitales, sanidad y carreteras. Si no tenéis dinero, cerrad. Ah, no perdón, esto no iba aquí. — DinMan Broyer (@Dinmanbroyer) April 2, 2020

Si no tuvierais que mantener a periodistas imaginarios a lo mejor os llegaria — Alfariffo (@alfariffo) April 2, 2020

A mi, que se cierren medios como el vuestro es lo que menos me preocupa en esta «crisis». Si no podéis pagar los sueldos pues cerráis. — Juan Cabañero (@Forimandrius) April 2, 2020

Para pagarle el salario a Miguel Lacambra? — asnin quarantino (@nootnootasno) April 2, 2020

Pues visto el listado no sois ni diarios de información, ni plurales. Sois sectarios pesebreros.

Tengo claro que no sois una prioridad y por tanto no debéis tocar ni un euro público. Hay otras prioridas. Pesebreros, suena a que reclamais la mordida. — Alvaro (@Alvaro66022159) April 2, 2020

Yo he tenido que hacer un Erte en mi empresa. Bajad de la nube y dejar de mamar del gobierno, parásitos. No somos iguales? Si no podéis continuar, Erte, como todos, que no pasa nada porque dejéis de adoctrinar un tiempo. — Carlos Rodríguez (@CharlytosMad) April 2, 2020

Los izquierdosos Mongolia, CTXT, La Marea, El Plural o Público imploran al Gobierno que les bajen los impuestos

Después de que las televisiones privadas pidieran lo suyo al Gobierno -concedido inmediatamente vía 15 millones de euros-, al igual que las radios y la prensa, ahora han llegado destacados «medios independientes», conocidos por su filiación izquierdista o incluso ultra-izquierdista, para exigir al Gobierno que les bajen los impuestos.

El economista liberal Juan Ramón Rallo les ha dado la puntilla. «¿Solo hay que bajar los impuestos cuando uno sale beneficiado? Neoliberales», les ha dicho.

Los medios que firman el manifiesto son un total de 16. Y entre ellos se encuentran los progres afines al PSOE, como El Plural de Angélica Rubio, los creadores de Miguel Lacambra, La Marea, los antisistema de CTXT, que ya recibe subvenciones de El País, los inclasificables de Revista Mongolia, donde fue jefe el siniestro Gonzalo Boye, y a los cuales da cobijo y publicidad Antonio García Ferreras en ‘ARV’, o el que controla Jaume Roures, Público.

Todos ellos han mostrado su «inquietud» por las noticias que afirman que el Gobierno estaría estudiando medidas para ayudar a los medios de comunicación, algunas de ellas ya concretadas en esos 15 millones para las televisiones.

«Dieciséis medios independientes piden al Gobierno que proteja la pluralidad y la calidad informativa», presumen, cuando en realidad de lo que se trata es, como decía Rallo, exigir que bajen los impuestos ahora que la cosa está muy malita. Pero aún hay más, estas cabeceras, algunas muy ilustres del periodismo de izquierdas, no se cortan a la hora de pedir «equidad» a la hora de insertar publicidad institucional