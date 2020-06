Los padres por gestación subrogada denuncian al Gran Wyoming por trato vejatorio: «Son niños con código de barras»

El Gran Wyoming y su programa, ‘El Intermedio‘, se han metido en un problema que puede salirles caro.

Los padres de niños por gestación subrogada le han denunciado, ya que la asociación Apingu pide a la Fiscalía que tome medidas contra el presentador de laSexta por el trato vejatorio y lesivo.

Todo sucedió el pasado 28 de mayo, en lo que era una crítica del conocido como ‘Don Piso‘, por el obsceno número de inmuebles del que es propietario, al «negocio de los vientres de alquiler».

Desear algo no es lo mismo que tener derecho a algo. Es difícil entender que sea ilegal pagar por comprar un riñón y no para que una mujer tenga un bebé por ti, no todo se debería poder comprar, ya solo falta que las empresas de gestación le diga a sus clientes, compre ahora y si te sale llorón, te devolvemos el dinero. Antes los niños venían con un pan debajo del brazo, pero los que nacen de alquiler vienen con un código de barras