El Quilombo / Jaime González se marcha del estercolero de Risto Mejide harto de su juego sucio contra OKdiario

En el perfecto manual de agitación y desinformación comunista, ridiculizar al disidente es una regla de oro.

A eso se ha dedicado ‘Todo es Mentira’ desde el principio, haciendo escarnio de periodistas como Eduardo Inda, Javier Negra o Alfonso Rojo, bestias negras de Podemos a los que Risto Mejide puso en su diana.

Siguiendo la escuela de la humillación y el agravio que la golpista TV3 elevó a categoría de arte, (no por nada una de las productoras del programa es la del separatista Toni Soler, inventor de ‘Polònia’) Mejide se escudó en el ‘humor’ para difamar y calumniar a los periodistas incómodos a este Gobierno socialcomunista.

Mejide nos quiso engañar haciéndonos creer que su programa venía a verificar las mentiras de los medios, sobre todo de la derecha.

Pero su castillo de mentiras se desmoronó por completo cuando se puso a dar lecciones de periodismo a través de la boca del ex director del El Mundo, David Jiménez, que se encarnó en el salvador de la profesión contando trolas que en ‘El Quilombo’ fuimos desmontando una por una.

El estercolero de Mejide llegó incluso salpicar al rey emérito con acusaciones falsas de Pilar Rahola acusando Juan Carlso I de haberle estrujado las tetas.

PRIMERO FUE GIRAUTA, AHORA ES JAIME GONZÁLEZ

Mejide se cree más allá del bien y del mal. Jamas pidió perdón por haberse burlado del coronavirus, por haber dicho que los medios generaban alarmismo porque les daba audiencia. Y lo mejor es que después de semejante ridíulo, todavía se permite dar lecciones a otros.

‘Sensación de mentir’, es una serie de ‘Todo es mentira’ que se mofa de Eduardo Inda, Javier Negre y Cake Minuesa.

Jaime González, jefe de opinión de OKdiario, no estaba para bromas: “Sé que lo vas a entender, Risto. Estoy sentado delante de un cartel que pone ‘Senasación de mentir’ y lateral aparece la cara de Eduardo Inda, que es el director de ‘Okdiario, que es el medio donde yo trabajo”.

“Yo en mi vida tengo muy pocos principios pero hay algunos que sí practico, y practico el principio de dignidad. No puedo estar delante de un cartel donde aparece mi director”, continuaba Jaime González antes de levantarse de su asiento y abandonar el plató de ‘Todo es mentira’.

La respuesta de Risto Mejide no pudo ser más cínica como era de esperar. “Durante la pausa he estado pensado. Me he quedado tocado porque Jaime González ha sido un colaborador que prácticamente empezó con nosotros, cuando nadie creía en este programa”, comenzaba el presentador.

“Yo le tengo un máximo respeto como profesional, y precisamente por eso me duele lo que ha pasado hoy. Por una parte estoy tranquilo porque nadie le ha echado, se ha ido él, es más será bienvenido cuando quiera volver”, aseguraba Mejide simulando estar afectado. La telebasura en su máxima expresión.