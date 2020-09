Alfonso Ussía: «El día de la infamia»

Este viernes 25 de septiembre de 2020, será recordado como el Día de la Infamia, el día en el que un Rey de España no puede asistir a un acto judicial en Barcelona, España, porque un Gobierno de España que pacta con los herederos de la ETA y los separatistas catalanes, se lo ha prohibido. No obstante, intuyo una cierta reacción en la mansedumbre social ante el atropello.

Cuando un vicepresidente del Gobierno, un papanatas con sus apoyos sociales menguados y en claro descenso, se siente autorizado a decir en el Congreso de los Diputados que “nunca más volverá el PP a formar parte del Gobierno de este país”, está claro que los pasos hacia el golpe de Estado están perfectamente medidos. Pero sucede que no siempre los planes más estudiados se resuelven a favor de sus autores. Y más aún, cuando la verborrea de un tonto los hace públicos por su insaciable verborrea.

Un gran periodista, inteligente y culto, como Luis María Anson, ha elogiado repetidas veces la “formación intelectual” de Iglesias. A mí, personalmente, y ruego ser perdonado por la Humanidad, me parece un tonto con balcones a la calle, además de un cursi redomado. No sabe estar callado. El tonto con balcones a la calle, categoría de tonto acuñada en Sevilla, es aquel tonto al que no sólo no le preocupa serlo, sino que presume de ello y exhibe su majadera condición.

Cuando un político en el poder se halla inmerso en un golpe de Estado, tiene que disfrazar su grave deslealtad con discreción. Iglesias no puede con su lengua, del mismo modo que su perfil es incapaz de soportar su moño. Ética y estética siempre caminan de la mano, como la imprudencia y la necedad jamás se separan.

Los jueces, casi sin excepción, están que trinan. El Presidente del CGPJ, Carlos Lesmes ha anunciado un escrito que no va a resultar de fácil lectura a los miembros del Gobierno y asesores distinguidos.

A la señorita Lastra se lo leerán y explicarán, como es recomendable. Luego ella, dirá las burradas que se le ocurran, como es menester y costumbre. Los jueces rechazan la presencia en el acto judicial del ministro de Justicia, ese señor tan raro y antipático que le prepara el desayuno a Maritxel Batet o Betet.

“Si no va el Rey, no pinta nada el ministro de Justicia. Si Felipe VI que es el Refrendado, no puede presidir el acto judicial, no tiene sentido que acuda el Refrendante, que es el ministro de Justicia”. Entretanto, Carmen Calvo y los representantes de “Bildu” ya se han besado.

Para mí, que el Gobierno no ha medido bien la reacción de los jueces y de la calle. Más aún, cuando el ministro que le sirve el desayuno a Maritxell, ha anunciado que en la semana que entra se iniciarán los trámites para indultar a los golpistas separatistas alojados en el Hotel Lledoners.

La señorita Lastra considera que hay que eliminar o suavizar el delito de Sedición del Código Penal. Lo ha dicho. “El Código Penal es una antigualla con 200 años de vigencia”. Creo que el CP vigente se aprobó en 1995, pero si la nena considera que desde 1995 al 2020 han transcurrido dos siglos, habrá que aceptarlo. Lo que tiene 200 años no es el Código Penal, sino su chaquetilla vaquera, que cada día que pasa se muestra más vieja y más cochambrosa.

Hoy, Día de la Infamia y del principio declarado de Golpe de Estado contra España, su Constitución, la Corona y la libertad, bueno es recordar a Clemente Metternich, el gran vienés que venció sobre todos con su silencio y su diplomacia. “ El problema de los que nacen tontos y hablan demasiado, es que siempre tienen recaídas”.