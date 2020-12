Cuando Cintora se negaba a responder las preguntas de PD sobre TVE: «No voy a deciros nada»

Corría el mes de octubre de 2020. Este redactor que firma el texto que usted está leyendo se puso en contacto vía whatsapp con Jesús Cintora, sin respuesta.

Era el día 13 del décimo mes del presente año y ya se barruntaba su incorporación a Televisión Española, fichaje que aún no era oficial.

Una semana antes, el día 5, la exportavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, había denunciado su llegada en la propia Televisión Española, que no era ajena a los rumores.

«¿De verdad esta persona representa la pluralidad de los españoles?», se preguntó la política ante Mónica López, otro nombre ‘marcado’ por la oposición tras convertirse en otra de las novedades de la presente temporada.

Sin respuesta

Sin embargo, tras constatar el malestar existente entre la oposición política al Gobierno y entre los propios profesionales de la casa, ya que se intuía que el desembarco de Cintora se producía junto a una productora externa en contra de la ley, el objetivo de este medio era hablar directamente con el periodista soriano. Una costumbre cada vez menos extendida en el periodismo actual, algo tan simple como levantar el teléfono y preguntar.

De momento se desconocían aspectos clave -a la postre, escandalosos- como los que se conocen ahora, como la creación de una especie de redacción paralela, el nepotismo del que hace gala su programa (con apariciones regulares como sor Lucía Caram o un Ernesto Ekaizer desde el mismísimo hospital, donde se recupera del Covid), o lo que es peor, los 43.000 euros que cuesta cada programa para sumar un total de 1,3 millones de euros por 38 ediciones de ‘Las cosas claras’.

La conversación

Al no recibir respuesta por el whatsapp, decidí directamente llamar a Jesús a su teléfono, recibiendo esta vez respuesta. El periodista, amable pero distante, se escudó en que no podía declarar nada ya que no había nada oficial. A su vez, se disculpó por no haberme devuelto el whatsapp el día anterior aludiendo que no tenía reconocido mi número.

Ante mi insistencia por recoger al menos alguna de sus sensaciones ante su inminente fichaje y plantearle la cuestión que para mí era clave, el malestar que provocaba en la casa su llegada, decidió dar carpetazo al encuentro telefónico hasta que hubiera algo oficial.

La confirmación de un secreto a voces

El 6 de noviembre por fin TVE anunciaba el fichaje del soriano, para ponerse al frente de un programa de actualidad -algo que por ley está prohibido si lo externalizas- y de «servicio público» (sic), algo censurado en público por alguno de sus compañeros, como el excorresponsal en Londres Miguel Ángel Idígoras:

«Por lo visto el servicio público es que el programa de Cintora se emita sin interrupción para hablar del rey emérito, de Vox y neonazis»

Hoy no hay Informativos Territoriales en Tve. Por lo visto el servicio público es que el programa de Cintora se emita sin interrupción para hablar del rey emérito, de Vox y neonazis. — Miguel A. Idígoras (@maidigoras) December 7, 2020

‘Las cosas claras’, anunciaba el ente público, comenzaría el 16 de noviembre. Volví a escribir a Cintora al whatsapp, ahora que tras nuestra primera conversación telefónica ya tendría identificado mi número. A pesar de que su llegada era oficial, no hubo manera:

– «Ahora que TVE SÍ ha hecho oficial tu incorporación y tu nuevo programa, ¿podrías contestarme unas preguntas? Gracias» – «Debes pasar previamente por gabinete de comunicación de RTVE. Gracias»

Parece mentira que un periodista que exige desde su atalaya pública día tras día transparencia al rey emérito, don Juan Carlos, haya sido tan reticente a hacer al menos algún tipo de comentario cuando un colega de profesión se lo ha pedido y a sabiendas de la situación ya no solo del canal que le ha contratado, sino del mismísimo país.

Para predicar la palabra de Dios primero hay que dar ejemplo es algo que saben hasta los agnósticos, aunque algunos, creyentes o no, siguen haciendo como que no se han enterado.