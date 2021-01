Real Madrid: Sergio Ramos, al que todavía no ha renovado Florentino, no va convocado ante el Celta

La verdad es que corren rumores de todos los gustos y uno muy intenso es que todo se debe a que Florentino Pérez, a quien gusta más el dinero que un chivo la leche, todavía no ha renovado a Sergio Ramos y que el capital del Real Madrid está metiendo presión.

La realidad es que Ramos no ha entrado en la lista de convocados de Zidane para el partido ante el Celta.

El capitán del Madrid no se ha entrenado la tarde de este 1 de enero de 2021, y oficialmente se dice que la causa son unos problemas estomacales.

En el club anuncian que se ha decidido no esperar a mañana.

Directamente se queda en casa y no estará ante un equipo, el de Vigo, que llega lanzado.

⚽️ REAL MADRID C.F.

Zidane: «Mañana día 1 entrenamiento a las 10:00h»

– Casemiro: Ok, míster.

– Courtois: Vale calvo, alli estaré.

– Vinicius: Ok. Me tienes negro con estos mensajes.

– Sergio Ramos: Va a ir a entrenar tu puta madre. pic.twitter.com/057tx5khLT

