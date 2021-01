El Quilombo / La prensa ‘progre’ de EEUU exige «desintoxicar» a los votantes de Trump como si fueran una secta satánica

Titula ‘El Mundo’ que Joe Biden releva a Donald Trump en la investidura más tensa desde la Guerra de Secesión.

Exagerando que es gerundio. La de Lyndon B. Johnson jurando en el Air Force One ante la jueza federal Sarah T. Hughes, tras el asesinato de John F. Kennedy, con ‘Jackie’ vistiendo la misma chaqueta rosa ensangrentada que llevaba cuando le volaron la cabeza a su marido debió ser mucho peor.

Si esta es tensa lo será porque los demócratas han militarizado Washington (un sitio donde Trump apenas ha sacado el 5 por ciento de los votos) temiendo que los Village People vuelven a asaltarlo en compañía de ANTIFAs y activistas del BLM como John Sullivan. Aquello fue un chusco esperpento pero les ha servido alos demócratas para presumir de «ya lo decíamos nosotros…».

¿Qué performance es peor? ¿La del actor disfrazado de bisonte o un perroflauta llevándose el atril del Capitolio o los miles de marines en el Capitolio que harán de figurantes en la más tensa investidura de la historia como nos quieren hacer creer los medios de la derecha ‘progre’? ¿Donde estaban estos miles de soldados cuando EEUU se desangraba con el BLM?

Que no les engañen. La escenografía de 30.000 soldados armados hasta los dientes lanza un mensaje muy claro: ahora mandamos nosotros. También sirve a los demócratas para algo mucho peor: fingir proteger aquello que ya no existe. La América de los Padres Fundadores está muerta. 30.000 soldados desfilando delante del Capitolio es una imagen más propia de Corea del Norte que de la democracia más antigua del mundo. Solo faltan los misiles.

La democracia del We The People ha sido sustituida por la dictadura de una élite.

‘We are the People’. Un establishment de billonarios en ambas costas de los EEUU que mueve los hilos de ese país desde hace décadas en la sombra y que hoy ya no se esconde. Y tienen cualquiera que se interponga en su poder o haga peligrar sus intereses, llámense JF Kennedy o Donald Trump, será quitado de en medio. Son ellos los que n el diario de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, decían que ahora le correspondía a las élites tener más influencia en la elección del presidente.

Que es eso de dejar al paleto de Kansas votar sin pedirles autorización a ellos.

La investidura de Joe Biden llega después de uno de los mayores pucherazos de la historia tal como lo avala el testimonio en sede judicial de cientos de testigos. Algunos de ellos como Rachel Rodríguez detenidos por el FBI, noticia que no esperen ver en el telediario de Vicente Vallés.

No se asombren que quieran vender a Biden como el líder que viene a sanar las heridas abiertas por Trump. Biden, el pacificador. Para ello tendrán que ocultar cómo altos cargos militares y policiales de los demócratas consideran una amenaza a los votantes de Trump y que algunos han comparado con los terroristas de Al Qaeda o del ISIS.

Es decir, que el ex subdirector del FBI, Andrew McCabe, compara en la CNN el asalto al Capitolio con el ataque de 2012 al consulado estadounidense en Bengasi, Libia a manos de terroristas islámicos.

No satisfechos con eso, la prensa progresista llama a ‘reprogramar’ a los votantes de Trump como si fueran miembros de una secta satánica, llama a depurarlos, a purgarlos tal como hace China con los disidentes. ¿Casualidad?

¿Crearán campos de reeducación como han hecho los comunistas? No les hace falta. Los exterminarán civilmente cerrándoles el acceso a Internet. Durante años la izquierda ha dicho que el peligro era la injerencia rusa de la que no hay evidencia pero sí ríos de tinta en ABC por ejemplo firmados por David Alandete. Ahora el peligro son los 74 millones de votantes de Trump a los que hay que sanar en las aguas bastimales del Black Lives Matter.

Los demócratas hoy están sedientos de revancha. Biden no jurará como presidente. Biden jurará venganza. Que Dios proteja a América.