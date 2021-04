Álvaro Vara Ruiz: «La UCM nos dijo que llevemos a Leopoldo López a otra facultad que no fuera Políticas»

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid ha cancelado el acto previsto para este 26 de abril de 2021 de la Asociación Universitaria “ Venezuela: ¿Democracia o Dictadura?» que iba a contar con la presencia del político opositor venezolano Leopoldo López.

La decana de Ciencias Políticas, María Esther del Campo García, decidió censurar el acto convocado para este lunes a las 11:30 de la mañana. Las charla iba a tener como protagonista a la víctima del régimen dictador de Nicolás Maduro, Leopoldo López. Y la decana canceló el acto por “la crispación política que se está produciendo, al calor de las elecciones a la Comunidad de Madrid” y porque, dijo, no podía salvaguardar la seguridad de la cita.

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, Álvaro Vara Ruiz, secretario general de la asociación universitaria de la Universidad Complutense de Madrid ‘Libertad sin Ira’, afirma que la cancelación ha tenido una repercusión mundial que ha puesto en un brete a la dirección de la UCM.

«La decana de la UCM ha puesto el miedo por encima de la libertad de expresión»

COMUNICADO DE LIBERTAD SIN IRA

Desde la asociación universitaria de la Universidad Complutense de Madrid “Libertad Sin Ira UCM” lamentamos profundamente la decisión de la decana de la Facultad de CC Políticas Esther Del Campo de cancelar el acto programado para el lunes 26 de abril a las 11:30 de la mañana; Venezuela: ¿Democracia o dictadura? con Leopoldo López.

Esta decisión se nos ha comunicado hoy domingo sobre las 20h, a escasas 15 horas de la celebración del evento. La decana, en su comunicado argumenta varios factores que le llevan a tomar una decisión.

La primera es “La extrema movilización en las redes sociales´´, nosotros no hemos sido capaces de encontrar un solo mensaje amenazante o con intención de boicotear el acto, y cuando se ha pedido que nos muestren los mensajes referidos, no se nos han facilitado. Asimismo, desde gerencia aseguraron que no había ningún problema de seguridad, y que en caso de que hubiese algún riesgo o amenaza podrían reforzarlo.

El siguiente argumento es «la crispación política que se está produciendo, al calor de las elecciones a la Comunidad de Madrid´´, cuando el acto en cuestión no es más que una charla universitaria acerca de la situación política de otro país.

El tercer argumento afirma que «no se ha recibido con la necesaria antelación desde la organización del evento, un protocolo adecuado a las medidas sanitarias, absolutamente necesario para garantizar la realización de actos masivos en este contexto de pandemia y restricciones sociales´´. Desde gerencia nos explicaron el protocolo Covid que nosotros acatamos, firmando una declaración de responsabilidad en la que nos comprometíamos a tomar las precauciones indicadas.

Libertad Sin Ira nace con la voluntad de crear espacios de debate en la universidad, para recuperar la neutralidad y reivindicar la pluralidad de este espacio público, esta piedra en el camino no va a detenernos de seguir luchando por nuestras convicciones y continuaremos luchando por nuestros valores.

Denunciamos el trato desigual y arbitrario que impide a nuestra asociación poder celebrar actos con normalidad, puesto que otras asociaciones utilizan los espacios comunes casi a diario y no les causan

estos problemas.

Concluimos este comunicado anunciando que solicitaremos amparo al Rectorado de la UCM, para que evalúe esta decisión y nos garantice poder realizar nuestras actividades en un futuro sin tener que afrontar

estas dificultades impuestas por Decanato.