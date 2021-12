Murcia: también abuchean al socialista Sánchez al grito de «¡ladrón, sinvergüenza y dimisión!”

Hace tiempo que a la mayoría de los murcianos les produce alergia el PSOE, sensación que se ha ido incrementando a medida que se asentaba en La Moncloa el Gobierno de coalición con los comunistas y Pedro Sánchez iba dejando en evidencia que está dispuesto a pactar lo que sea con golpistas y filoetarras para seguir en el sillón.

Y este domingo, 5 de diciembre de 2021, el malestar ciudadano ha cristalizado de forma muy sonora en el pequeño municipio murciano de Mula, con motivo de la llegada de Sánchez al lugar.

Decenas de vecinos se han desplazado hasta el polígono industrial para manifestarse contra la gestión del presidente socialista.

Sánchez iba a un mitin del PSOE, pero en otro derroche de caradura y para intentar justificar el desplazamiento en Falcón oficial, había hecho incluir en su agenda oficial la visita a las instalaciones de una empresa dedicada a la fruta y los cítricos.

Como se ve en las imágenes y se escucha en la banda sonora, los murcianos han recibido a socialista con gritos de «¡ladrón, sinvergüenza y dimisión!”.

Y alguna ha aprovechado para exigir su dimisión al paso de la comitiva.

Las protestas se han producido en el momento en que Sánchez abandonaba ya la fábrica puesto que, que como en otras ocasiones en las últimas semanas, no se había dado mucha difusión a la visita.

En Mula gobierna el Partido Socialista y los subalternos de Sánchez hicieron lo imposible por evitar abucheos, no informando de la visita y montando un descomunal despliegue policial.

Además de los escoltas y algunos agentes uniformados, había varias patrullas de la Guardia Civil.

Fieles a su estilo desde Moncloa no han avisado al presidente autonómico Fernando López Miras, del Partido Popular.

Y López Miras no lo ha pasado por alto:

“Sánchez está en la Región en un acto oficial, en un acto como presidente del Gobierno pero nada sabemos desde el Gobierno regional, no tenemos información y mucho menos ninguna invitación”.

“Esto es algo que nunca ha pasado en la historia de la democracia; no es lealtad, no es educación y no es el mínimo de respeto exigible entre administraciones”.

«No nos extraña esta actitud, porque es a lo que nos tiene acostumbrados el PSOE y Sánchez: Venir a la Región solo en campaña o a actos de partido, pero no a resolver problemas”.

«Ha tenido que venir en Falcon y en cierto modo, es normal porque no puede venir en tren ni en AVE”.