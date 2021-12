¿Cuándo se recuperará la economía española? Francisco Coll destapa las cifras reales y arroja un durísimo vaticinio

El Consejo de Ministros aprobó el decreto ley que recoge la reforma laboral que han acordado Gobierno, patronal y sindicatos, y que entrará en vigor este 29 de diciembre de 2021.

Después de varios meses de negociación surgen las dudas de cuáles son los cambios que afectan a los trabajadores y qué modificaciones se han llevado a cabo.

El Redactor jefe de Economipedia, Francisco Coll, explica las claves de este acuerdo en ‘La Segunda Dosis’, el programa que lanza a diario Alfonso Rojo a través del canal de Youtube de Periodista Digital.

Expone el economista que no podemos hablar de una derogación como tal, sino de un reajuste que toca algunos pilares básicos como son la temporalidad, el Ejecutivo pretende limitar los contratos temporales a situaciones muy concretas y justificables; los convenios de empresa, van a primar los convenios colectivos frente a los convenios de empresa, “una medida que introduce rigidez al mercado laboral pero no es tan lesiva, como a priori se esperaba teniendo en cuenta las declaraciones de la ministra Díaz”; el mantenimiento de los costes de despido; y el mecanismo de los ERTE.

“ Es una reforma laboral bastante descafeinada , no es algo de lo que deba preocuparse la gente. Nosotros tenemos que aplicar mecanismos para que el empleo sea más estable y menos precario. España precisa una reforma laboral para empezar a crear un empleo de calidad, pero en un escenario con una tasa de paro y de paro juvenil que son las mayores tasas europeas, introducir rigidez en el mercado laboral es un claro riesgo ”.

Un dato preocupante es que España es el país que menos está creciendo de toda la OCDE. La prestigiosa revista ‘The Economist’ ha ridiculizado a Pedro Sánchez situando la economía española como la peor.

“Esa recuperación incompleta se va a postergar a 2023, este ranking lo que muestra es que, efectivamente, la economía española no solo no lo ha hecho lo mejor posible, sino que presenta tantos riesgos como luces en el horizonte. Algunos van a intentar manipular este ranking pero solo muestra las fortalezas y las vergüenzas de una economía que, a la luz de los datos, no lo está haciendo bien”.