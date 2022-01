El cabreo viral este presentador de televisión a propósito de la mascarilla: «¡Bola de imbéciles!»

El cabreo de ha sido tan bestial, que casi le da una apoplejía en directo.

El presentador mexicano ha estado muy expresivo a la hora de transmitir su postura en el noticiero Telediario Guadalajara sobre quienes se oponen a la vacunación contra el covid-19 en plena pandemia.

Su bestial mensaje para los antivacunas se ha hecho viral en todo el Planeta Tierra, marcando uno de los momentos más emblemáticos de la televisión mexicana.

Todo a gritos. Fuera de si.

En un mensaje de aproximadamente cuatro minutos de duración, Schwebel declaró que para él, los antivacunas «son unas moscas, y a las moscas no se les convence de que sean abejitas, les gusta estar en la popó».

«A las moscas: quédense en la popó, no me importan, pero sí me importa que no me contagien».

«Su libertad de ser imbéciles por no quererse vacunar no les da derecho a que me contagien a mí».