Cárdenas se harta del populismo de Sánchez y lo compara con Chávez y Maduro

Pedro Sánchez se encastilla en La Moncloa.

El presidente del Gobierno socialcomunista anunció durante su viaja a la Expo Universal de Dubái el 2 de febrero de 2022 que su intención sería la de convocar las elecciones generales en 2024 y no a finales de 2023.

La razón, según el mandatario socialista, estriba en que España presidirá la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 y quiere agotar ese período permaneciendo al frente del Ejecutivo.

Javier Cárdenas, en su podcast ‘Levántate OK’, que se puede escuchar tanto en Okdiario como en Periodista Digital, le arreaba un buen estacazo este 3 de febrero de 2022 al presidente español:

Eso era algo impensable en un presidente del Gobierno. Y en tres años Sánchez se ha pasado esa Ley de Transparencia por el forro. No nos da ningún tipo de explicaciones a ningún ciudadano y ni tan siquiera a los que le han votado. Si me dices eso, no se puede ser más dictatorial. La Ley de Transparencia está para eso, para que haya un cierto control y que un político no pueda hacer lo que le dé la gana, que tenga que dar una serie de explicaciones.

El presentador del podcast matutino reconocía que Sánchez tenía a huevo saltarse la ley porque tiene de su lado a quienes se lo permiten, sus socios de Gobierno y de investidura:

Cárdenas volvía a recordar que tanto él como su familia habían bebido los vientos por el PSOE:

Lo he dicho miles de veces y no me importa volver a repetirlo. En mi familia hemos mamado PSOE toda la vida. Mi hermana era afiliada al PSC-PSOE, mi madre, del PSOE de toda la vida, igual que su padre y toda su familia. De pequeños nos sentíamos orgullosos con Felipe González y las ocurrencias de Alfonso Guerra. Y ahora casi ninguno ya lo es. Están defraudados con el PSOE y con la política en general. Lo entiendo. Lo que no entiendo es como sigue habiendo gente que defiende con tanto ahínco a un tío que es, sin miedo a una querella, gentuza, que incumple en tres años 1.200 veces la Ley de Transparencia y que no da explicaciones en el lugar más sagrado, en el Congreso.