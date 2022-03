Varapalo de Antonio Caño a Pablo Iglesias por acusarle de usar a ‘El País’ como canal de propaganda de Putin

Antonio Caño metió un colosal varapalo a Pablo Iglesias a través de las redes sociales.

El exlíder de Podemos, que sigue intentando vincular con Vladimir Putin a los políticos y periodistas incómodos para la extrema izquierda (aliada tradicional del Kremlin), ahora acusó al exdirector de ‘El País’ de haber sido un canal para la propaganda rusa.

“Cuando eran director y director adjunto de El País Antonio Caño y David Alandete financiaron el periódico con dinero ruso para hacer propaganda del régimen de Putin. La información es de Eldiario.es y aquí Julián Macías Tovar aporta varios datos. A ver si dan explicaciones”.

Una publicación por la que salió trasquilado el ex vicepresidente.

En un intento por lavarse las manos, Iglesias dio un paso atrás. “Si la información de Eldiario.es es una calumnia denuncie. Si no lo es debe usted dar explicaciones de esa financiación rusa cuando era usted director de El País”.

Si la información de https://t.co/JSKR29eF4j es una calumnia denuncie. Si no lo es debe usted dar explicaciones de esa financiación rusa cuando era usted director de El País. Saludos https://t.co/fHCKn1yXUn

El ataque de Iglesias llega después de que Juan Carlos Monedero echara por tierra todo el esfuerzo del partido de la extrema izquierda para desmarcarse de Putin.

El cofundador de Podemos no pudo evitar solidarizarse con el Kremlin tras conocer que la Unión Europea prohibía sus canales de propaganda: Russia Today y Sputnik.

El antiguo asesor del régimen chavista saltó tras conocer que la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, ordenó prohibir los medios de comunicación públicos rusos Sputnik y Russia Today por el peligro de difundir propaganda a favor de Vladimir Putin.

A través de su cuenta de Twitter, Monedero afirmó:

“Censurar Russia Today y Sputnik es propio de dictaduras, no de la UE. ¡Todos los medios están sesgados! ¿O es que Antena 3 no miente constantemente? ¿O es que Telecinco no ha informado buscando una guerra donde la interesaba? Lo que censuras fuera lo terminarás haciendo en casa”.