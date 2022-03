Cynthia Díaz Nobile lanza un bombazo: “Sánchez podría romper con Podemos”

Son los que se piensan que el conflicto bélico se arregla a golpe de tuit y palabrerío. Pero la verdad es que con el comunismo de Putin hay que actuar.

El anuncio de envío de armas a Ucrania por parte de Pedro Sánchez ha abierto una brecha en el Gobierno. Los socios parlamentarios del PSOE, Unidas Podemos no está a favor de mandar armas a Ucrania.

Un nuevo conflicto que pone de manifiesto el apoyo de la formación morada al totalitario Putin.

Cynthia Díaz Nobile, periodista de OKDiario, señala en ‘La Segunda Dosis’ que lo que Podemos pretende esconder es su apoyo a Rusia.

Expone que esta disyuntiva puede ser la excusa, de cara a las elecciones, que le sirva a Pedro Sánchez para romper con la formación morada y que, a partir de ahora, con Feijóo en la cabeza del PP, el PSOE se sentirá “más cómodo” y puede darse el motivo perfecto para quitarse el lastre de Podemos y empezar a captar el voto de centro.

“Al PSOE no le va a costar romper con Podemos. Hemos visto bastantes desacuerdos entre ambos. Con la Reforma Laboral, por ejemplo, o con el Salario Mínimo Interprofesional. No dejan de ser pequeñas piedras en el camino y ahora será el pretexto perfecto para empezar a escenificar la ruptura. Además, de cara al próximo Congreso del PP, ya hemos visto al señor Esteban González Pons decir que VOX es la extrema derecha. Es decir, ya se están mandando mensajes para decir “nosotros somos el centro”, y ahora PSOE y el PP de Feijóo irán a por ese centro, tratando de diferenciarse de VOX, en el caso del PP”.

En cuanto a la situación actual del PP después de la guerra interna del partido. Afirma Cynthia que en dos semanas, la formación se ha autodestruido y se acaba de recomponer.

“Feijóo no es un mal político. Ha sido capaz de ganar sus elecciones con mayorías absolutas, es un hombre honorable. Pero, si la pregunta es si Alberto Núñez Feijóo es el candidato capaz de ganar, sin necesitar a nadie tengo serias dudas. No creo que sea un malo, pero no creo que sea el candidato ideal del PP”.