El dictador Maduro insulta a ‘Público’, donde colabora Iglesias, por “plegarse” a EEUU y no a Putin

Nicolás Maduro vuelve a desplegar su apoyo a Vladimir Putin tras haber mantenido una nueva conversación telefónica.

No solo tildó al líder ruso de ser un «gran líder de la Humanidad», sino que también ha embestido contra la prensa española por no bailarle el agua durante la sanguinaria invasión a Ucrania. Con un especial énfasis a ‘Público’, diario donde colabora cercanamente su antiguo asesor, Pablo Iglesias.

«De verdad es vomitivo y asqueante la forma como la televisión y la prensa de España tratan el conflicto de Rusia y Ucrania; plegados, arrodillados, arrastrados a los intereses del imperio estadounidense en la región».

El dictador Maduro aprovechó para destacar la «manipulación del lenguaje», sorprendido incluso de que se hicieran reportajes.

«Yo estaba leyendo un periódico de centro-izquierda de España, llamado ‘Público’, plegado totalmente a la campaña imperialista de EEUU contra Rusia, lamentablemente porque es uno de los pocos periódicos más o menos neutrales que había en la prensa española», aseguró Maduro, quien por el contrario defendió los medios públicos del Kremlin, Russia Today y Sputnik, que durante años han marcado contenidos en América Latina espoleados por las televisiones chavistas y por TeleSur.

«Le temen que el mundo sepa la verdad a través de RT y Sputnik», concretó.

La postura del dictador venezolano coincide con la de Juan Carlos Monedero. El cofundador de Podemos no pudo evitar solidarizarse con el Kremlin tras conocer que la Unión Europea prohibía sus canales de propaganda: Russia Today y Sputnik.

El antiguo asesor del régimen chavista saltó tras conocer que la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, ordenó prohibir los medios de comunicación públicos rusos Sputnik y Russia Today por el peligro de difundir propaganda a favor de Vladimir Putin.

A través de su cuenta de Twitter, Monedero afirmó:

“Censurar Russia Today y Sputnik es propio de dictaduras, no de la UE. ¡Todos los medios están sesgados! ¿O es que Antena 3 no miente constantemente? ¿O es que Telecinco no ha informado buscando una guerra donde la interesaba? Lo que censuras fuera lo terminarás haciendo en casa”.

Censurar Russia Today y Sputnik es propio de dictaduras, no de la UE. ¡Todos los medios están sesgados! ¿O es que Antena 3 no miente constantemente? ¿O es que Telecinco no ha informado buscando una guerra donde la interesaba? Lo que censuras fuera lo terminarás haciendo en casa. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) February 27, 2022

Maduro detalló su versión sobre la llamada con Putin, incluso aseguró que el plan era rodearle militarmente y que Ucrania iba a adquirir armas nucleares. «Noté serenidad» en Putin, prosiguió el tirano bolivariano, quien se comprometió a mantener las relaciones comerciales con Rusia para seguir vendiendo «todo lo que necesite».

«Repudiamos las sanciones y las agresiones contra Rusia. Estas guerras económicas tienen que acabar, así como estas guerras mediáticas», añadió el líder chavista, que asegura ver en Rusia un reflejo de las sanciones que aplicaron al gobierno bolivariano. «Nosotros hemos resistido modestamente una guerra económica brutal», continuó para remachar con su sentencia política: «(Estamos ante) Una respuesta histérica y desproporcionada contra Rusia», remachó.

El jerarca revolucionario apostó por el avance de las negociaciones «para solucionar todo», aunque la «gasolina y el gas se dispararon producto de la locura contra Rusia».

Manipulación rusa

La Embajada de Rusia en España está manipulando la realidad para impulsar la propaganda a favor de la sanguinaria invasión de Vladimir Putin.

La delegación diplomática anunció en su cuenta oficial de Twitter que “los militares rusos entregan 30 toneladas de ayuda humanitaria a los civiles ucranianos”. Sin embargo, el tuit fue ilustrado con una imagen manipulada, ya que no se trata de una fotografía real, sino de una que fue tomada en Nagorno Karabaj durante 2020.

Un ejemplo de manipulación que pone en duda el resto del mensaje y la presunta ayuda de los soldados rusos a la población civil en Ucrania a la que, justamente, bombardean y disparan (a pesar de no ser objetivos militares).