Alfonso Rojo: “El fullero Sánchez, la cabeza del CNI, los golpistas catalanes y la falta de pudor de Margarita Robles”

Todo se ha consumado.

Fiel a su estilo, fullero y miserable como siempre, Pedro Sánchez ha entregado a la directora del CNI, atada de pies y manos, a los golpistas catalanes.

La esperanza del socialista Sánchez es que el presidente de la Generalidad y sus colegas independentistas se conformen con el ‘cadáver’ de Esteban, una profesional con 40 años de impecable servicio al Estado español, y que eso le permita recomponer el Gobierno Frankenstein y prolongar su estancia en La Moncloa hasta finales de 2023.

Todo previsible y dentro del apestoso guión que este sujeto nefasto aplica desde la moción de censura, con la que derrocó a Rajoy y se encaramó el poder en junio de 2018.

No esperábamos otra cosa, como no esperamos nada de los Lamban, Vara, Page y otros alumnos del marrullero Bono, quienes se van a limitar, como hacen frente a los pactos de su jefe con los proetarras, a soltar palabras huecas y no hacer nada.