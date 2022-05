Soberano estacazo de Carlos Herrera a Sánchez y Podemos por «vomitar estupideces» contra Juan Carlos I

El Rey emérito Juan Carlos I ya está en España y con su llegada también atraé a esa turba de insultadores que se dedican a esparcir acusaciones sin fundamento.

Carlos Herrera, desde su tribuna en ABC y desde su editorial en ‘Herrera en COPE’ de este 20 de mayo de 2022, no solo defiende la estancia del padre de Felipe VI en Sangenjo, sino también arremete contra todos los inquisidores que están que echan las muelas por el retorno de una figura que no tiene ninguna causa pendiente con la Justicia:

Se pregunta el periodista almeriense que dónde está el problema en ese viaje de Juan Carlos I:

¿Dónde estaba el problema?, se pregunta parte de la ciudadanía. ¿Por qué es indiscreto, provocador o indecoroso que venga de visita un fin de semana un hombre de 84 años que no cuenta con historial delictivo y que ha brindado los mejores años de progreso y estabilidad a sus conciudadanos, que ha sido objeto de una investigación con ensañamiento –que no ha dado resultados–, que fue expulsado de España por su Gobierno y al que no le dejan ni siquiera dormir en su casa?

Se ha instalado en el discurso políticamente correcto instigado por cuatro editorialistas de carril que JC debería pedir perdón por su falta de ejemplaridad y que debería dar cuenta de sus supuestas fortunas ocultas en paraísos a los que, se ve, tienen acceso todos los acusadores, pero que luego no se sustancian en nada.