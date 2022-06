El fallido intento de Max Pradera de presentarse como víctima de TVE aprovechando un fallo judicial contra la televisión pública

Con la Justicia ha topado TVE.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nulo el despido del rotulista que saltó a la fama por arremeter contra la Casa Real.

Bernat Barrachina, el ‘ocurrente’ guionista ,no tuvo mejor idea que calzarse este título en pantalla:

Incluso cuando fue despedido se atrevió a hacer esta gansada:

Me han despedido, como al abuelo de Leonor pic.twitter.com/UxHgW9eUfV

Pues bien, el caso se puso en manos de los abogados y ahora el trabajador tendrá que reincorporarse a su puesto, amén de tener que recibir una indemnización de 10.000 euros.

Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, allí que quiso tener su momento de gloria el rojeras de Max Pradera, que quiso sumarse al apaleamiento contra TVE diciendo que él también fue víctima de los caprichos del ente público con su despido de la televisión pública cuando estaba en un ‘talent’ en La 2, llamado ‘Clásicos y reverentes‘ a finales de la pasada década.

Pradera soltó esta perla contra TVE y, de paso, contra el PSOE:

A mí también me echaron de TVE por miedo a la Familia Real.

Y claro, rápidamente le recordaron al periodista y escritor que a él le echaron de TVE y de otros medios por unas actitudes más que cuestionables:

Me encanta cuando un maleducado de su calibre me bloquea por ponerme a su nivel. Me ahorro ver su bilis que aparecía de vez en cuando gracias a la magia de tuiter. pic.twitter.com/jZGXPGkIKe

— Mister X (@Soymisteryx) June 23, 2022