El retorcido argumento de Pablo Iglesias para sacudir a Herrera, Vallés, Marhuenda y Ferreras

No es nueva su aversión a los periodistas que no le bailan el agua.

Sin embargo llama poderosamente la atención el argumento utilizado por Pablo Iglesias para sacudir a quienes son sus pesadillas mediáticas.

En su programa de ‘La Base’, emitido por Público, al fundador de Unidas Podemos no se le ocurrió mejor idea que meter a varios informadores en el recurrente saco de la «ultraderecha».

El primero en ser despellejado, el director de ‘Herrera en COPE‘:

A continuación, le mete a OkDiario, con Eduardo Inda a la cabeza, y de paso a Marhuenda y a Ferreras:

Seguidamente, a otro de los periodistas que más alergia le produce, Vicente Vallés:

Ultraderecha es VOX, pero Securitas Direct te dice que pongas una alarma para que no te ocupen la casa. Ultraderecha es VOX, pero Vicente Vallés cada noche milita en su telediario con manipulaciones y argumentario ultra.

Un poco más adelante, ya va a saco contra estos periodistas y comunicadores:

¿Legitimar a Ferreras o a Risto Mejide no es una forma, quizá, de legitimar la normalización de los discursos de la ultraderecha? ¡Ojo, yo no lo tengo claro! Yo solamente hago la pregunta. En 2013 y en 2014 yo me sentaba en las teles a debatir con cualquiera. A lo mejor también ahora, en 2022, hay que sentarse frente a Inda, Marhuenda y Celia Villalobos y entre ruidos y mentiras hacer que la gente escuche alguna cosa de izquierdas.