Losantos crucifica a la Conferencia Episcopal por acusar a la prensa de malinterpretar a Irene Montero

Dicen que doctores tiene la Santa Madre Iglesia.

Y que también no hay peor ciego que quien no quiere ver.

Aunque en el caso de la Conferencia Episcopal y, más en concreto, de su portavoz, Luis Argüello, se podría decir aquello de que no hay peor sordo que quien no quiere escuchar.

El responsable de reportar con los medios de comunicación quiso romper una lanza en favor de Irene Montero y aseguró que se malinterpretaron sus palabras cuando en plena comisión parlamentaria dijo lo que todo el mundo escuchó con meridiana claridad sobre cuándo y con quién deberían los niños tener relaciones sexuales.

Argüello aprovechó para meter su ‘cuña’ y quejarse de que a él mismo le pasa esa situación, de ver luego en los medios de comunicación titulares o frases que realmente están sacadas de contexto:

Con esta postura del portavoz de la Iglesia española, normal que Federico Jiménez Losantos sacara el látigo este 30 de septiembre de 2022 en ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio).

Lo primero que hizo fue repetir el corte en el que la ministra de Igualdad decía lo que decía sobre los niños y las relaciones sexuales:

El periodista turolense cargó sin frenos contra la Conferencia Episcopal y más en particular contra Luis Argüello, al que afeó esa comprensión hacia Irene Montero.

Con su fina ironía, aseguró que igual ese dar la cara por la podemita es porque ambos «usan faldas».

Igualmente, tildó de «mentirosa» a la Conferencia Episcopal y recordó que se trata de una institución que tiene en propiedad una emisora de la relevancia de la COPE.

Unido a esto, en su tribuna de El Mundo, vuelve a poner en bucle las palabras de Irene Montero y mete en la ecuación a otros medios que también han querido congraciarse con la ministra a la hora de reinterpretar unas palabras que no tienen vuelta de hoja:

Esto es lo que dijo y de lo que no se ha desdicho. Han querido hacerlo por ella un montón de personas e instituciones, desde la SER a la Conferencia Episcopal, pasando por comentaristas de izquierdas y de derechas, webs financiadas por Montero, Newtrola, y mil más, que, al parecer, no consideran mayor de edad mental a la ministra, ni para bien ni para mal. Si la Iglesia del Papa Kirchner se empeña en arrastrarse ante la izquierda, podría recurrir al ‘perdónalos, que no saben lo que hacen’; no fingir que no ha leído lo nítidamente escrito.