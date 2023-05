Alfonso Rojo: “Los socios del socialista Sánchez presentan en las elecciones del 28-M a 7 asesinos”

No arrugue la frente; ni ponga cara de susto.

Si usted vota al PSOE en las elecciones del 28-M, estará votando a ETA, a los asesinos de un millar de españoles.

Repito: si cuando meta su papeleta en la urna, dentro de 18 días, respalda a Page en Castilla y La Mancha, a Puig en Valencia, a Vara en Extremadura, a Lambán en Aragón o a cualquier otro de los socialistas que aspiran a ser alcaldes, concejales o diputados autonómicos, estará usted abrazándose a los miserables que sembraron España de mutilados, huérfanos y viudas y todavía lo celebran.

Son los mismos canallas con los que Sánchez pactó no hace tanto su reforma laboral y ha sacado adelante bodrios como la ley del ‘Si es Si’, la animal o la de vivienda y con los que ya ha dejado claro que gobernará otra vez si logra reeditar el Gobierno Frankenstein.

Bildu, el socio del PSOE, lleva en sus listas, como candidatos, a 44 facinerosos condenados por terrorismo, siete de los cuales son asesinos, tipos que mataron a españoles inocentes.

Alguno de los rufianes, porque estos maleantes ni disimulan, concurren con el mismo alias que usaban cuando ponían bombas lapa o pegaban balazos en la nuca.

Y dos, al menos, se presentan en los pueblos donde asesinaron. Uno de ellos a un guardia civil y el otro a un policía.

Este escalofriante dato se hace público tan sólo un día después de que el inefable Zapatero confesara sin sonrojarse que en su día ofreció a los etarras puestos de lujo en las instituciones si dejaban de darle al gatillo, algo que tanto el como su sucesor Pedro Sánchez han hecho encantados.

Una democracia digna de ese nombre no puede pastelear con criminales para terminar dándoles poder y privilegios, como pago a que nos perdonen la vida, y aquí se ha hecho.

La ignominia inicial corresponde sin duda a Zapatero, pero Sánchez ha elevado la infamia a categoría, convirtiendo a Bildu en su colega preferente, con la colaboración entusiasta, pasiva o interesada del PSOE.

De todo el PSOE, sin excepción, empezando por el bocazas Patxi López y acabando por el meapilas Garcia Page.

Todos los socialistas son responsables y usted participará de esta vileza si les vota.

Sánchez… ¡qué te vote Txapote!

Necesitamos tu ayuda si quieres que sigamos haciendo este periódico. ¡Súmate a la lucha!

Número de cuenta: ES07 0081 0085 6200 0301 6410

PayPal: Donación a Periodista Digital

➤ SUSCRÍBETE a Periodista Digital en YouTube

✔️Síguenos en Twitter

✔️Síguenos en Facebook

✔️Síguenos en Instagram

✔️Síguenos en TikTok

✔️Síguenos en Telegram