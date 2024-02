El alcalde socialista de León relata el tenso episodio que sufrió con Koldo García: «Me quedan tres años para joderte»

Suma y sigue.

Semana turbia para el PSOE que, después de afrontar un duro varapalo en las elecciones Gallegas, ahora se ve salpicado por el ‘caso Koldo’. El que fuera el hombre de confianza de José Luis Ábalos, Koldo García, fue detenido este 21 de febrero de 2024 por el presunto cobro de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia. Actualmente en libertad provisional tras negarse a declarar en la Audiencia Nacional.

Una de las personas que conoció de cerca al asesor del exministro de Transportes es José Antonio Díez, alcalde socialista de León, quien relató a Carlos Alsina en ‘Más de Uno’ este 22 de febrero de 2024 el encontronazo que tuvo con Koldo en un acto del Ministerio de Fomento al que acudió José Luis Ábalos:

Algo que no sentó muy bien al entonces titular de Fomento y a su persona de confianza, ya que, una vez finalizado el acto, según relató Díez, se acercó hasta su vehículo oficial y en una actitud “amenazante”, le recriminó:

“ Me dijo que yo al ministro lo hubiera señalado con el dedo , que, bueno, tampoco es que creo que le señalara, sería una forma de hablar, y sobre todo, decirme que el ministro se merecía un respeto como Secretario de Organización del partido. Yo le contesté que era el alcalde de León, representaba a todos los leoneses, y que aquí no estaba. No estaba en función de ningún partido, sino como alcalde de los leoneses. A lo que él me contestó que tuviera cuidado porque aún le quedaban tres años para joderme ”.

En este sentido, el alcalde socialista mostró su desconcierto por cómo personas “de este tipo” pudieran ser la mano derecha o formar parte de un equipo que “crea tener al menos la mínima decencia”.

Preguntado por su relación con Óscar Puente, el ministro de Transportes, Díez destacó que Puente ha sido un “magnífico alcalde” pero como ministro, “no está teniendo la talla que se espera”.

“Yo creo que cuando alguien ocupa un puesto tan importante como un ministro de España, representa a todos los españoles, no existen los sectarismos, no existen cuestiones de, sobre todo, de querer beneficiar territorialmente a unos territorios frente a otros, y por tanto, yo creo que, en mi opinión, más allá de que luego me pueda insultar algo que me preocupa a lo justo, como se puede imaginar, creo que no está siendo un buen ministro”.