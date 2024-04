Paloma Barrientos sobre la relación de Letizia y Jaime del Burgo: «Fue intensa»

Marian Galv en ‘Fuera del foco’ en ‘La sala VIP de PD’ (con realización de Marta García) recibe a Paloma Barrientos, una de las primeras espadas de la crónica social en España. A diario sus informaciones llegan por prensa, radio y televisión y nada del mundo rosa se la escapa a la periodista y escritora. En su conversación con Periodista Digital repasa desde la reina de corazones Isabel Presyler hasta los últimos avatares de la Casa Real española.

Uno de los asuntos sobre los que ha dado su opinión es la escandalera a cuenta de Jaime del Burgo. El excuñado de Letizia sorprendió a todos con sus mensajes en redes sociales donde venía a reforzar lo que ya contó en el libro de Jaime Peñafiel Letizia y yo (Editorial Almuzara). Sin embargo, el veterano periodista granadino, tal y como aseguró en este periódico, sólo narró «el 1% de lo que me contó Jaime del Burgo«. No quiso entrar en intimidades. Por ese motivo, del Burgo quiere lanzar su propio libro para la que ha creado dos editoriales en el que pormenorizará su supuesta relación extramatrimonial con la Reina consorte de España.

Así describía las posibles repercusiones del libro, Paloma Barrientos:

«Yo no creo que la corona se desestabilice. Aquí en España el tema cuernos se perdona, desde Felipe González, hasta Suárez… Los amores del Rey Juan Carlos no molestaban, el problema no es que estuvieran liados, el problema es el dinero y los fondos reservados. En el caso de Jaime del Burgo, los ataques vienen de algún grupo político que considera que hay acabar con esto [la institución]»