Antonio Naranjo cuenta lo más grotesco del Congreso-secta del PSOE en Madrid contra Ayuso: “¡Manda narices!”

Están completamente desesperados. Una prueba de ello fue el infumable Congreso regional del PSOE-M celebrado el pasado fin de semana en la localidad madrileña de Leganés.

La obsesión personal de Pedro Sánchez traspasa ya todos los límites y pudo reflejarse en el aquelarre socialista que volvió a señalar a Isabel Díaz Ayuso. El partido de el puño y la rosa exhibió fotografías de la presidenta madrileña junto con imágenes de marchas nazis.

El tema se trasladó a la mesa de debate de ‘En boca de todos’ (Cuatro) en la mañana de este lunes 3 de febrero de 2025. El periodista Antonio Naranjo relató lo más surrealista del Congreso presidido por Sánchez:

“Que un tío que tiene a su mujer y a su hermano imputados dedique un mitin a hablar de la familia de Isabel Díaz Ayuso… ¡Manda narices! que una persona que no ve más que fascistas, nazis y que no se come una rosca en Madrid, insista en decir que Madrid es poco menos que una zona azul irrespirable en la que si sales a la calle y no eres de derechas, poco menos que te van a ahorcar. Y luego, manda narices que no se haya dado cuenta Pedro Sánchez de una cosa muy elemental. Y es que el que tiene serios problemas políticos, judiciales y personales es él. Y que tal vez en el Partido Socialista, que se ha convertido en una secta, no pase nada y él pueda poner a dedo ahí del secretario general y aforar a una persona que está detrás de la filtración de información privada del novedad y uso al propio Partido Socialista de Madrid”.